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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL
16.11.2016 - 22:18, Son Güncelleme:

Aydın Doğan'a tazminat ödeyecekler

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Aydın Doğan'a tazminat ödeyecekler

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, kişilik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle Yeni Akit gazetesinin sahibi Ramazan Fatih Uğurlu, gazetenin yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ile gazeteci Cem Küçük hakkında açtığı manevi tazminat davalarını kazandı.

DOĞAN Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Yeni Akit gazetesinin 19 Kasım 2015 tarihinde Ali İhsan Karahasanoğlu tarafından kaleme alınan ‘Üçkağıt’ta Doğan’ı Gülen de kurtaramadı’ başlıklı yazıyla kişilik haklarına hakaret edildiği gerekçesiyle dava açtı. İstanbul Anadolu 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede “Davalı Ali İhsan Karahasanoğlu, gerçek dışı ve kasıtlı beyanlarda bulunarak yargıyı ve kamuoyunu yanıltmayı kendisine iş edinmiştir. Davalıların tamamen kötü niyetli olarak yayın yaptığı tartışmasızdır” denildi.

Uğurlu ve Karahasanoğlu’ndan 50 bin TL manevi tazminat talep edildi. Davayı kısmen kabul eden İstanbul Anadolu 6. Hukuk Mahkemesi, Yeni Akit gazetesinin sahibi Ramazan Fatih Uğurlu ve yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Aydın Doğan’a
5 bin TL manevi tazminatı yasal faizi
ile ödemesine karar verdi.

GERÇEK DIŞI SUÇLAMALAR

Aydın Doğan, Star gazetesinde 26 Haziran-11 Eylül 2015 tarihleri arasında çıkan 6 yazısı ile 25 Ağustos 2015 tarihinde özel bir TV kanalında yayınlanan ‘Günün Manşeti’ programındaki gerçek dışı suçlamalarıyla kişilik haklarını ihlal ettiği için Cem Küçük hakkında da dava açtı.
İstanbul Anadolu 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan manevi tazminat davasında, Aydın Doğan’ın kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi. Küçük’ten her bir yayın için 50 bin TL olmak üzere toplam 350 bin TL manevi tazminat talep edildi. Aydın Doğan’ın avukatı Güneş Çelik, “Dava konusu yayınlarda ortaya atılan iddiaların gerçek olduğuna ilişkin tek bir savunma dahi yapılamamış, herhangi bir delil sunulamamıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Cem Küçük’ün, Aydın Doğan’a 15 bin TL manevi tazminat ve 11 Eylül 2015’ten itibaren yasal faizini ödemesine karar verdi.

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