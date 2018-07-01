Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cenazesi bulunan müzisyenin ağabeyi konuştu: Ayağında bir şey yok, enteresan

    Cenazesi bulunan müzisyenin ağabeyi konuştu: Ayağında bir şey yok, enteresan

    Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
    01.07.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası’ndaki İkiz Göller mevkisine kamp yapmak için İstanbul’dan gelen ve kaybolduktan 7 gün sonra cesedi AKUT Fethiye Ekibi, AKUT Kaş Birimi, İHH Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından ölü bulunan müzisyen Metin Kor’un (43) ağabeyi Kemal Kor, kardeşinin cenazesini almak için Antalya’ya geldi. Kor’un cenazesi, yarın Ankara’da toprağa verilecek.

    Kardeşi Metin Kor’un Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesini almak için bekleyen Kemal Kor’un oldukça üzgün olduğu dikkati çekti. Duygularını anlatmakta güçlük çeken Kemal Kor, Perişan durumdayız" dedi. Kardeşiyle en son Antalya’ya gelmeden 2 gün önce görüştüğünü belirten Kemal Kor, "Yanıma uğradı, ’Ben gidiyorum’ dedi. Beraber gelecektik aslında ama 1 hafta beklemedi. Benim de işlerim vardı. Ne bileyim. Kafam yerinde değil. O yüzden. Gitti işte yani yapacak bir şey yok" diye konuştu.

    Kayıp müzisyenin cesedi bulunduKayıp müzisyenin cesedi bulundu

    Yaşanan süreci herkesin bildiğini sözlerine ekleyen Kemal Kor, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Herkesin bildiği gibi çıktığı yerden düşmüş. Kaza olduğu söyleniyor. Kendisi çıkmış. Çok da yüksek bir yer. Normal bir insanın çıkamayacağı bir yer. Hatta bulunduğu bölgeden 20 metre daha yukarıya çıkmaya çalışsanız, artık dağcı ekipleri gerekir. Oradan düşmüş. Bir de çıplak ayakla çıkmış. Ayağında bir şey yok. O enteresan. Araziyi biliyorsunuz."

    Kemal Kor, kardeşinin cenazesini Ankara’ya götüreceklerini ve yarın orada toprağa vereceklerini sözlerine ekledi.

     

    Etiketler: AKUT , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri