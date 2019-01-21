Ay tutulması ne zaman? Türkiye'den görülecek mi?
Ay'ın atmosferdeki ışık etkisi sebebiyle turuncu ya da kızıl renkte görünmesinden dolayı 'Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması' olarak adlandırılan doğa olayının ne zaman yaşanacağı, vatandaşların merak ettiği konu oldu. Aynı zamanda 2019'un ilk ay tutulması özelliğini taşıyan 'Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın ne zaman olacağını merak eden vatandaşlar, sorularına internetten yanıt arıyor. Peki, Ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
Bir yüzyıl içinde 28 defa meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasının detayları merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Dünyanın yalnızca bazı bölgelerinde görülebilecek olan Süper Kanlı Kurt Ay, dünyada saat dilimine bağlı olarak 20-21 Ocak'ta gerçekleşecek. Genel Zaman ile 03.33 - 06.50 saatleri arasında gerçekleşecek tutulmanın tamamı Kuzey ve Güney Amerika’dan izlenebilecek. Tutulma başladığında ülkemizde Ay batmaya yakın olduğundan kısıtlı olarak gözlemlenecek.
Bir yüzyıl içinde 28 defa meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşiyor. Bir sonraki Kanlı Ay tutulmasının 2021 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.
FARKLI YORUMLARA SEBEP OLDU
Tarih boyunca Süper Kanlı Ay Tutulması korku ve felaketlerin habercisi olarak yorumlandı. Kanlı Ay Tutulması popüler kültürde oldukça geniş çaplı şekilde işleniyor. Nadir gök olayı ile ilgili yazılmış bazı kitaplar da bulunuyor.
Yüzyılda 28 defa meydana gelen gök olayı birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Bunlardan en çok dillendirileni ise Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın kıyamet alameti olduğu. Bazı komplo teorisyenleri, Kral James Onaylı İncil'de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın kıyametle ilişkilendirildiğini öne sürdü. Vahiy Kitabı'nın 6. suresindeki 12 ve 14'üncü ayetlerin de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması ile ilgisi bulunduğu iddia edildi. Hristiyan teorisyenlerin de dikkat çektiği ayetlerde şunlar yazıyor:
"Kuzu altıncı mührü açınca baktım, güçlü bir deprem oldu. Güneş kara kıldan dokunmuş bir torbaya dönüştü. Dolunay da kan kırmızısı oldu."
"Göğün yıldızları yeryüzüne saçıldı. Bu, güçlü rüzgârla sarsılan incir ağacının üzerindeki ham incirleri fırlatması gibiydi."
"Gökler dürülen bir kitap tomarı gibi kayboldu. Her dağ her ada yerinden kaldırıldı."
Komplo teorisyenleri bu ayetlerin kıyametin alametine ya da kıyamet gününe dair işaretler olduğuna inanıyor. Bazıları ise benzer iddiaların daha önce gerçekleşen Ay Tutulmaları sırasında da dillendirildiği fakat felaket tahminlerinin gerçekleşmediğini söylüyor.
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