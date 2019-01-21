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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Ay tutulması ne zaman? Türkiye'den görülecek mi?

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Ay tutulması ne zaman? Türkiye'den görülecek mi?

Ay'ın atmosferdeki ışık etkisi sebebiyle turuncu ya da kızıl renkte görünmesinden dolayı 'Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması' olarak adlandırılan doğa olayının ne zaman yaşanacağı, vatandaşların merak ettiği konu oldu. Aynı zamanda 2019'un ilk ay tutulması özelliğini taşıyan 'Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın ne zaman olacağını merak eden vatandaşlar, sorularına internetten yanıt arıyor. Peki, Ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Bir yüzyıl içinde 28 defa meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasının detayları merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Dünyanın yalnızca bazı bölgelerinde görülebilecek olan Süper Kanlı Kurt Ay, dünyada saat dilimine bağlı olarak 20-21 Ocak'ta gerçekleşecek. Genel Zaman ile 03.33 - 06.50 saatleri arasında gerçekleşecek tutulmanın tamamı Kuzey ve Güney Amerika’dan izlenebilecek. Tutulma başladığında ülkemizde Ay batmaya yakın olduğundan kısıtlı olarak gözlemlenecek.

Bir yüzyıl içinde 28 defa meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşiyor. Bir sonraki Kanlı Ay tutulmasının 2021 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

FARKLI YORUMLARA SEBEP OLDU

Tarih boyunca Süper Kanlı Ay Tutulması korku ve felaketlerin habercisi olarak yorumlandı. Kanlı Ay Tutulması popüler kültürde oldukça geniş çaplı şekilde işleniyor. Nadir gök olayı ile ilgili yazılmış bazı kitaplar da bulunuyor.

Yüzyılda 28 defa meydana gelen gök olayı birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Bunlardan en çok dillendirileni ise Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın kıyamet alameti olduğu. Bazı komplo teorisyenleri, Kral James Onaylı İncil'de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın kıyametle ilişkilendirildiğini öne sürdü. Vahiy Kitabı'nın 6. suresindeki 12 ve 14'üncü ayetlerin de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması ile ilgisi bulunduğu iddia edildi. Hristiyan teorisyenlerin de dikkat çektiği ayetlerde şunlar yazıyor:

"Kuzu altıncı mührü açınca baktım, güçlü bir deprem oldu. Güneş kara kıldan dokunmuş bir torbaya dönüştü. Dolunay da kan kırmızısı oldu."

"Göğün yıldızları yeryüzüne saçıldı. Bu, güçlü rüzgârla sarsılan incir ağacının üzerindeki ham incirleri fırlatması gibiydi."

"Gökler dürülen bir kitap tomarı gibi kayboldu. Her dağ her ada yerinden kaldırıldı."

Komplo teorisyenleri bu ayetlerin kıyametin alametine ya da kıyamet gününe dair işaretler olduğuna inanıyor. Bazıları ise benzer iddiaların daha önce gerçekleşen Ay Tutulmaları sırasında da dillendirildiği fakat felaket tahminlerinin gerçekleşmediğini söylüyor.

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