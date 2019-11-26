Avusturyalı Godina Türkiye’ye döner dönmez ifade verdi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvusturyalı Godina Türkiye’ye döner dönmez ifade verdi!
GeriGündem Avusturyalı Godina Türkiye’ye döner dönmez ifade verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ceren DENİZ
26.11.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Avusturyalı Godina Türkiye’ye döner dönmez ifade verdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avusturyalı Godina Türkiye’ye döner dönmez ifade verdi!

Alanya Kalesi’ne ait tarihi surlara beton ve seramik kaplama yaptığı iddia edilen Avusturyalı Walter Godina, Türkiye’ye döner dönmez KOM Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi.

ANTALYA’da her yıl 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi’ne ait M.Ö. 1’inci yüzyıla dayanan tarihi surlara beton ve seramik kaplama yaptığı, izinsiz pencere açtığı, beton korkuluklar yerleştirdiği, surları altından delerek atık sularını tarihi yapının altına boşalttığı iddia edilen Avusturyalı Walter Godina, Türkiye’ye döner dönmez eşi Brigitte Godina ile birlikte hakkındaki suçlamalarla ilgili Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. 

TEBLİGAT ALMADIM

İfade sonrası Hürriyet’e konuşan Walter Godina, Alanya Kalesi’nin Ehmedek diye adlandırılan bölgesindeki surların yanında bulunan evlerine yaptırdıkları tüm onarım çalışmalarının yasal izne tabi olduğunu ve aynı suçlamalarla 26 yıl önce yargılanıp aklandıklarını savundu. Evin kamulaştırılacağı bilgisinin de doğru olmadığını vurgulayan Godina, kendisine yasal bir tebligatın da ulaşmadığını aktardı. 

YARGILANDIM VE AKLANDIM

Kale surlarındaki evi 1985 yılında satın alarak yerleştiğini söyleyen Walter Godina, evdeki tadilat çalışmalarına 1989’da başlandığını söyledi. 1991’de evde yasadışı tadilat yapıldığına ve arsada ekstra çıkmalar olduğuna ilişkin suçlamalar nedeniyle yargılandığını belirten Godina, “1991’de başlayan yargılama ve Yargıtay aşaması 1993’te sona erdi. Ankara’dan bilirkişi olarak 10 kişilik bir ekip geldi. Arkeologdan müze ve bakanlık yetkililerine her görevden uzmanlar bölgede tespit yaptı. O dönemde ağır ceza mahkemesinde yargılanıp aklandım” diye konuştu. 

Avusturyalı Godina Türkiye’ye döner dönmez ifade verdi

9 AY ÖNCE MÜZEYİ BİLGİLENDİRDİM

Tarihi surlarda yaşanan tahribatı ilgili birimlere kendisinin bildirdiğini vurgulayarak şöyle dedi: “Duvar yıkıldıktan sonra restorasyon için bilirkişi heyeti eve girmek istedi. Biz de kabul ettik. Alanya Müze Müdürlüğü, kazı ekibi, belediye yetkilileri tespit ve ecri misil belirlemek için eve girdiler. 9 ay önce müzeyi de, belediyeyi de konuyla ilgili bilgilendirdim. Ama kimse onarım yapmadı. Duvarın yıkılması zamanın getirdiği, mimariyle ilgili bir sorundu. Duvarla ilgili hala başlamış bir restorasyon çalışması yok.”

EŞİYLE BİRLİKTE İFADEYE GİTTİ

Walter Godina’nın haksız bir şekilde suçlandığını savunan avukat Mehmet Bekar, “Müze yetkilileri duvarı tamir etmek yerine Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu mülk sahibi cinayet mi işledi, organize suç çetesinin lideri mi de KOM’da ifade veriyor? Kale surlarının olduğu bölgede 50–60 civarında ev var” dedi.

Avusturyalı Godina Türkiye’ye döner dönmez ifade verdi


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle