Avusturyalı Godina Türkiye’ye döner dönmez ifade verdi!

ANTALYA’da her yıl 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi’ne ait M.Ö. 1’inci yüzyıla dayanan tarihi surlara beton ve seramik kaplama yaptığı, izinsiz pencere açtığı, beton korkuluklar yerleştirdiği, surları altından delerek atık sularını tarihi yapının altına boşalttığı iddia edilen Avusturyalı Walter Godina, Türkiye’ye döner dönmez eşi Brigitte Godina ile birlikte hakkındaki suçlamalarla ilgili Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi.

TEBLİGAT ALMADIM

İfade sonrası Hürriyet’e konuşan Walter Godina, Alanya Kalesi’nin Ehmedek diye adlandırılan bölgesindeki surların yanında bulunan evlerine yaptırdıkları tüm onarım çalışmalarının yasal izne tabi olduğunu ve aynı suçlamalarla 26 yıl önce yargılanıp aklandıklarını savundu. Evin kamulaştırılacağı bilgisinin de doğru olmadığını vurgulayan Godina, kendisine yasal bir tebligatın da ulaşmadığını aktardı.

YARGILANDIM VE AKLANDIM

Kale surlarındaki evi 1985 yılında satın alarak yerleştiğini söyleyen Walter Godina, evdeki tadilat çalışmalarına 1989’da başlandığını söyledi. 1991’de evde yasadışı tadilat yapıldığına ve arsada ekstra çıkmalar olduğuna ilişkin suçlamalar nedeniyle yargılandığını belirten Godina, “1991’de başlayan yargılama ve Yargıtay aşaması 1993’te sona erdi. Ankara’dan bilirkişi olarak 10 kişilik bir ekip geldi. Arkeologdan müze ve bakanlık yetkililerine her görevden uzmanlar bölgede tespit yaptı. O dönemde ağır ceza mahkemesinde yargılanıp aklandım” diye konuştu.



9 AY ÖNCE MÜZEYİ BİLGİLENDİRDİM

Tarihi surlarda yaşanan tahribatı ilgili birimlere kendisinin bildirdiğini vurgulayarak şöyle dedi: “Duvar yıkıldıktan sonra restorasyon için bilirkişi heyeti eve girmek istedi. Biz de kabul ettik. Alanya Müze Müdürlüğü, kazı ekibi, belediye yetkilileri tespit ve ecri misil belirlemek için eve girdiler. 9 ay önce müzeyi de, belediyeyi de konuyla ilgili bilgilendirdim. Ama kimse onarım yapmadı. Duvarın yıkılması zamanın getirdiği, mimariyle ilgili bir sorundu. Duvarla ilgili hala başlamış bir restorasyon çalışması yok.”

EŞİYLE BİRLİKTE İFADEYE GİTTİ

Walter Godina’nın haksız bir şekilde suçlandığını savunan avukat Mehmet Bekar, “Müze yetkilileri duvarı tamir etmek yerine Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu mülk sahibi cinayet mi işledi, organize suç çetesinin lideri mi de KOM’da ifade veriyor? Kale surlarının olduğu bölgede 50–60 civarında ev var” dedi.





