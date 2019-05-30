Avukatın eteğine müdahale eden hâkim açığa alındı

ANADOLU 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir işe iade davasında, avukat Tuğçe Çetin, ayağa kalktığı sırada hâkim Mehmet Yoylu, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyledi. Çetin’in itirazı üzerine Yoylu, başka duruşma için bekleyen iki avukata görüşlerini sordu. M.B., “Etek boyu avukatlık hukuku ve örfüne uygundur” derken, F.Y. “Özgürlük alanı ile ilgilidir, müdahale edilmemesi gerekmektedir” dedi. Yoylu bu kez de yazı işleri müdürünü çağırdı ve eteğin fotoğrafının çekilmesini istedi. Avukat Çetin izin vermedi.

DİZÜSTÜNDEN YUKARIDA

Hâkim Yoylu, olanları duruşma tutanağına şöyle yazdırdı: “Davacı vekilinin etek boyunun dizüstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğu, avukatlık mevzuatına aykırı olduğu, giyim kuşam, etik kurallarına aykırı olduğu görüldü. Etek boyunun çok kısa olduğu ve yanlış anlamaya vesile olmaması için hâkimin kısa değerlendirmesi ile huzurda bulunan avukatların kısa değerlendirmesinin aynı olamayacağının nazara alınarak cep telefonu ile çekilmesi istendi. Avukat ‘Etek boyumun çekilmesini istemiyorum’ dedi.”

Tutanağın sosyal medyada yayılması üzerine büyük bir tepki dalgası oluştu. Barolar olayı kınarken, Hâkimler Savcılar Kurulu, hâkim hakkında resen inceleme başlatıp, müfettiş incelemesi yaptırdı. Müfettiş ön raporu HSK’ya ulaşır ulaşmaz da olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesi görevden uzaklaştırma kararı verdi. HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz Twitter’da, “Müfettiş ön raporu HSK’ya ulaşır ulaşmaz olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesi’nce değerlendirilmiş, hâkimin tüm davranışları, önceki disiplin işlemine konu eylemleri nazara alınıp bulunduğu hal üzerine göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varılarak tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermiştir” dedi. Yılmaz, Yargıda Birlik Derneği tarafından Bolu’da verilen iftarda yaptığı konuşmada ise,“Halkın peygamber postunda oturduğunu kabul ettiği bir görevliden bahsediyoruz. O peygamber postunda oturan kişi o makama uygun davranmalı. Bizim şiarımız bu” yorumunu yaptı.

Mehmet Yoylu’nun 2012’de Balıkesir’de görevliyken bir avukata yumruk attığı iddia edilmişti. Yoylu soruşturmanın selameti için Kartal Adliyesi’ne tayin edilmişti.

AVUKATLARDAN PROTESTO

DURUŞMADA yaşananların sosyal medyada yayılmasının ardından onlarca avukat mahkeme önünde toplandı. Kürsüde oturan hâkim Yoylu’yu alkışlarla protesto eden avukatlar, “Özür bekliyoruz” diye bağırdı. Yoylu ise alkışlayarak ve gülerek cevap verdi. Yoylu, “Kadınlar sizden özür bekliyor” diyen bir erkek avukata “Sen kadın mısın? Sana ne oluyor”yanıtını verdi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu hâkime “Ayağa kalkar mısınız? Fermuarınız açık kalmış galiba” dedi. Yoylu’nun “Bunlar size yakışıyor mu?” demesi üzerine Durakoğlu da “Peki bunlar size yakışıyor mu?” diye karşılık verdi. Avukatlar Yoylu’nun sabah duruşmaya top sakallı ve kravatsız katıldığını belirtti. Yoylu, öğleden sonra duruşmaya sakalını kesmiş, bıyıklı ve kravatlı olarak çıktı.

HİÇBİR ŞARTLA KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez. Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz.” Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamasında da, “Mahkemenin hâkimi, bir kadın avukatın kıyafetine karışmış, bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Sonuna kadar takip edeceğiz” denildi.