Avukatın cezaevine alınmamasıyla ilgili açıklama: Israrla kesici ve yaralayıcı alet olarak...
İzmir’de, ceza avukatı Abdi Yaşar, tutuklu bulunan müvekkili ile duruşma öncesi savunma hazırlamak için gittiği cezaevine, yanında götürdüğü klasörün 'silah' sayıldığı gerekçesiyle alınmadığını öne sürdü. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Avukat Abdi Yaşar, iddiasına göre İzmir 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan müvekkili K.A. ile duruşma öncesi savunma hazırlamak için görüşmek istedi. Cezaevi girişinde Yaşar'a elindeki klasörün 'delici, kesici alet ve silah' sayıldığı gerekçesiyle içeri alınamayacağı söylendi. Avukat Yaşar, duruma, daha önce defalarca aynı tipte klasörle cezaevine girdiğini söyleyerek, karşı çıktı. Ardından da cezaevi müdürüyle görüştü. Cezaevi müdürü, talimatı kendisinin verdiğini ve klasörle cezaevine giremeyeceğini söyledi. Böyle bir yasal düzenleme olmadığını, bunun keyfi bir uygulama olduğunu belirten avukat Yaşar'a, cezaevi müdürü iddiaya göre, "Burada müdür de savcı da kral da benim" yanıtını verdi.
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bazı basın yayın organlarında yer alan “Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı” şeklinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Ceza infaz kurumlarına girişte herkesin tabi olduğu kurallar vardır. Bu kurallar ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklerle net olarak belirlenmiştir.
Haberde adı geçen avukat 24.12.2018 tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gelerek müvekkili ile görüşmek istemiştir. Adı geçen şahsın yanında getirdiği büyük klasörün içinde ve çevresinde bıçak büyüklüğünde kalın metallerin bulunması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle kendisine belgelerini koyabileceği ve içerisinde metal olmayan başka bir klasör verilmiştir. Kendisine ait dosyanın da çıkışta verileceği söylenmiştir.
Ancak avukat ısrarla kesici ve yaralayıcı alet olarak kullanılabilecek metallerin olduğu dosyayı ceza infaz kurumuna sokmak istemiştir. Kurum personelinin kendisine güvenlik nedeniyle ilgili dosyayı içeriye alamayacaklarını belirtmelerine karşı, “Ben bu klasörü her türlü içeriye sokarım” diyerek tepki göstermiştir. Dolayısıyla basın ve yayın organlarında çıkan gerçeğe tamamen aykırı ve maksatlı bu ithamlar iftiradan öteye geçmemektedir. Adı geçen avukat hakkında ilgili kurum müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
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