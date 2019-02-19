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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
19.02.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Avukatı feci şekilde öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

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Avukatı feci şekilde öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İZMİT’te, avukat Mehmet Samim Geredeli'yi bürosunda silahla vurarak öldürdükten sonra İstanbul'da bir gazinoda eğlenirken yakalanan Serhat Abdullah Sağ (38) hakkında savcı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

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  • Gazinoda yakalanan avukat katili için müebbet hapis istemi
  • Gazinoda yakalanan avukat katili için müebbet hapis istemi
  • Gazinoda yakalanan avukat katili için müebbet hapis istemi
  • Gazinoda yakalanan avukat katili için müebbet hapis istemi
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İzmit'te 10 Ekim 2017 tarihinde, İzmit Fethiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, avukat Mehmet Samim Geredeli bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Avukatı öldürüp kaçan Serhat Abdullah Sağ, bir hafta sonra İstanbul'da bir gazinoda eğlenirken polisin baskını ile yakalandı.

Serhat Abdullah Sağ ile kendisine yardımcı olan üvey kardeşi Hakan Sağ ve yaşı 18'den küçük B.C.T. yakalandıktan sonra tutuklandı. Bugün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen duruşmaya tutuklu sanıklar Serhat Abdullah Sağ, Hasan Sağ, avukat Mehmet Samim Geredeli'nin ailesi ve Kocaeli Barosu avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Serhat Abdullah Sağ, Hasan Sağ ve tutuksuz sanık B.C.T.'nin haklarında birden fazla kişi ile silah kullanarak iş yerinde yağmaya teşebbüs suçundan kamu davası açılmış ise de üç sanığın Mehmet Samim Geredeli'nin bürosuna birlikte geldikten sonra sanık Serhat Abdullah Sağ'ın avukatın bulunduğu odaya girdiği, tanık beyanlarına göre dedesine ait taşınmazları ilişkin kamulaştırma bedelinin artırılması davasını vekil sıfatı ile takip eden avukat ile arasında tartışma yaşandığını, Serhat Abdullah Sağ'ın tartışma sırasında 'Bizi 500 bin TL zarara uğrattınız' şeklindeki sözünün tehdit içermediği, tartışmanın devamında Serhat Abdullah Sağ'ın avukat tarafından nüfus cüzdanının istendiği, bu sırada nüfus cüzdanı veren sanığın daha sonra el çantasında bulunan tabancayı çıkartarak 5 el ateş ettiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.C.T.'nin avukatın odasına hiç girmediğinden adam öldürme suçundan beraatini talep etti. Savcı, Serhat Abdullah Sağ'ın avukatı kasten öldürdüğü ve ruhsatsız tabanca taşıdığı suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, Hakan Sağ'ın baştan beri asıl failin yanında durup ve olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği, kasten öldürmek suçuna yardım etmek suçlaması ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Serhat Abdullah Sağ ve Hasan Sağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Nisan tarihine erteledi.

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