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    Avukat Sibel Deveci tutuklandı

    Özden ATİK / İstanbul, DHA
    16.05.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesinden attığı mesajlar nedeniyle gözaltına alınan avukat Sibel Sevinç Deveci, FETÖ propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında, avukat Sibel Sevinç Deveci'nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin devam ettiği saat 23.29 sıralarında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütünün cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırma eylemlerini övdüğü, darbe girişimini gerçekleştiren unsurları "Mehmetçik" olarak dile getirmek suretiyle meşru ve haklı göstermeye çalıştığı öne sürüldü.

    Avukat Deveci'nin FETÖ mensubu ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı birçok şahısla telefon irtibatı tespit edildiği de belirtilerek terör örgütü propagandası suçunu işlediğinden tutuklanması talep edildi.

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan avukat Sibel Sevinç Deveci, sorgusunun ardından tutuklandı.

    Etiketler: sosyal medya paylaşımı , tutuklama , gündem
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