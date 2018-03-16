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    Avukat: ’Ne olur haksız tahrik indirimi uygulanmasın’

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    16.03.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Avcılar 8 Şubat 2017’de, geçimsizlik nedeniyle kendisinden ayrılan eşi 25 yaşındaki eşi Fatoş Mutlugüneş’i sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınvalidesi Sabiha Bayram’ı (55) da yaraladıktan sonra intihara kalkışan Tanju Mutlugüneş’in (27) yargılandığı duruşmada ailenin avukatı: “Sadece takım elbise giymek, pişman olduğunu söylemek yeterli değildir. Ne olur haksız tahrik indirimi uygulanmasın” dedi.

    Avukat: ’Ne olur haksız tahrik indirimi uygulanmasın’
    Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan avukat Özcan Karakoç, sanığın intihar girişiminin göz önünde bulundurulmaması gerektiğini belirterek “Toplumda maalesef kadına şiddetin önüne geçemedik. Bir hukukçu olarak biz bunun önüne geçelim istiyorum. Bu zamana kadar hep haksız tahrik indiriminin arkasına sığınıldı. Haksız tahrik olması için vahim bir olay olmaması gerekir. Sadece takım elbise giymek, pişman olduğunu söylemek yeterli değildir. Ne olur haksız tahrik indirimi uygulanmasın. Silahın niteliği, kayınvalideye olan eylemi öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmelidir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

    CEZAİ EHLİYETİ VAR

    Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Tanju Mutlugüneş, Adli Tıp raporuna göre Tanju Mutlugüneş’in ceza-i ehliyetinin bulunduğunu belirterek hakkında eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ve ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma ve bulundurmaktan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşma karar vermek için duruşmayı erteledi.

     

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    Etiketler: haksız tahrik indirimi , kadın cinayeti , Avcılar , gündem
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