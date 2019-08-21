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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
21.08.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Avukat anne ve oğlu hayatını kaybetmişti... Karar belli oldu

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Avukat anne ve oğlu hayatını kaybetmişti... Karar belli oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile 5 yaşındaki oğlu Kaan çiftçinin ölümüne, avukat baba Eray Çiftçi'nin (34) de ağır yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35) hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Kazadan sonra gözaltına alınan Kılıç, dün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmış, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itiraz etmişti.

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  • Avukat anne ve oğlu hayatını kaybetmişti... Karar belli oldu
  • Avukat anne ve oğlu hayatını kaybetmişti... Karar belli oldu
  • Avukat anne ve oğlu hayatını kaybetmişti... Karar belli oldu
  • Avukat anne ve oğlu hayatını kaybetmişti... Karar belli oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında, Ankara-Konya Karayolu'nun Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Konya yönüne giden Esabil Kılıç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp, Aksaray yönüne dönen Eray Çiftçi yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi.İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince cipten çıkarılan Eray Çiftçi ve oğlu Kaan Kulu Devlet Hastanesi'ne, Rabia Sarısu Çitçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve küçük oğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken, Eray Çiftçi ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.  Çiftçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Esabil Kılıç ise ifadesinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği Kılıç hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçunda tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

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