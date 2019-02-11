Avukat abiden avukata yumruk

Olay geçen perşembe günü Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen duruşma sonrası yaşandı. 82 yaşındaki Beyaz Arslan’a vasi atanması ile ilgili açılan davanın duruşması saat 10.30’da başladı. Yarım saat süren duruşma sonrası salondan ilk çıkan Avukat Sunay Arslan (47) oldu. Duruşma için o esnada koridorda olan avukat görgü tanıklarına göre, Avukat Arslan koridora çıktıktan kısa süre sonra, peşinden gelen bir kişinin saldırısına uğradı.

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKME

Avukat Arslan yüzüne aldığı yumruk darbesi sonrası yere düştü. Kaşı yarılan Arslan’ın yüzü kan içinde kaldı. Yerde de tekmelenen Arslan’a, başka davalar için koridorda bekleyen avukatlar yardım etti. Koridor bir anda karışırken Arslan’ı darp eden kişinin, Arslan’ın avukat ağabeyi Hasan Arslan (57) olduğu anlaşıldı.

YAŞANANLAR TUTANAKTA

Yaşananlara ilişkin avukatlar Gamze Öztürk, Tuğba Ertaş Demir, Büşra Yanlıç ve Sunay Arslan tutanak tuttu. Tutanakta, olayın nasıl geliştiği anlatıldı. Video kaydına göre, yaşananları izleyen bir diğer kardeş Hüseyin Arslan’ın ise, araya girmeye çalışan diğer avukatlara tepki gösterdi.

CAN GÜVENLİĞİM YOK

Olay sonrası Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinden rapor alan Avukat Arslan, ağabeyinden şikâyetçi oldu. Arslan savcılık ifadesinde şunları kaydetti: “Hasan Arslan, anneme vasi olmak istediğini beyan etti. Ben de, kendisini daha önce, vefat eden babama vasilik ettiğini, bu görevini yaptığı görevini kötüye kullandığına ilişkin elimdeki belgeleri dosyaya ibraz ettim. Kendisinin, vasi olarak atanma talebine itiraz etmiştim. Duruşma çıkışı kendisinin bana sözlü saldırıda bulunabileceğini tahmin etmiştim. Tedbir amaçlı cep telefonumun kamerasını açtım. Koridorda aniden üzerime gelip bana yumruk vurdu. Gözlüğünü kullanarak ilk darbeyi vurdu. Aldığım yumruk darbesi ile yere düştüm. Yerde iken bana tekme attı, bana ‘Sonun olacak görürsün’ dedi. Avukat Arslan, ağabeyi Arslan’ın daha önce de kendisini tehdit ettiğini belirterek “Can güvenliğim tehlikededir” dedi. Konu ile ilgili ulaştığımız Av. Hasan Arslan ise, konuşmak istemediğini belirtti.

BABA ÖLDÜ KARDEŞLER ANLAŞAMADI

Baba Ahmet Turan Arslan Kasım 2017’de vefat etti. Arslan’dan geriye, eşi Beyaz ve 10 çocuğu kaldı. Yasa gereği mirasın yarısı anne Beyaz Arslan’a, kalan yarısının ise 10 kardeş arasında bölüşülmesi gerekiyor. Mirasın eşit paylaşımı konusunda kardeşler arasında husumet oluştu. Ailenin en küçük çocuğu olan Sunay Arslan, kendisi ile birlikte 5 kardeşin vekâletini üstlendi. En büyük mirasçı konumundaki anne Beyaz Arslan’a vasi atanması talebi gündem geldi.