Avrupa’nın da turnusol kâğıdı olacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Avrupa Parlamentosu’nun kararını, “Bu tutum en basit ifadesiyle Avrupalı bir tutum değildir. Tarihe düşülecek olan not, bu süreçte Avrupa’nın nasıl bir rol oynadığı olacaktır. Bu rol Avrupalılığın ve Avrupa idealinin de turnusol kâğıdı olacaktır” diye eleştirdi.
Ünal Çeviköz, yazılı açıklamasında kararla ilgili özetle şu değerlendirmeleri yaptı:
“Bu karar, doğrudan seçimlerle göreve gelecek yeni AP’nin gelecek beş yıl süresince Türkiye ile ilişkilerine temel oluşturacaktır. Yeni dönemde Türkiye için vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması’nın revize edilmesi gibi konularda ilerlemenin güçleşmesi riski büyüktür. Avrupa Birliği’ne, kuruluşunun temelini Avrupa yönelimine dayandıran Türkiye Cumhuriyeti gibi önemli bir ülkeyle müzakereleri askıya alma çağrısı yapılması, Türkiye ile ilişkileri üçüncü ülke düzeyine indirmeye yeltenmektir. Bu tutum en basit ifadesiyle Avrupalı bir tutum değildir.”
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