AVM’de dev operasyon... Vatandaşlar da izleyerek alkışladı

YURTDIŞINDAN temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul’da torbacılara dağıtılacağı ihbarını alan Jandarma harekete geçti. Aylar süren çalışmalar sonucunda, şüphelilerin internet üzerinden fotoğrafları ve açık kimlikleri belirlendi.

Takip sırasında uyuşturucu maddeyi temin eden E.C. ve C.A. isimli şüphelilerin, Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında K.B. isimli bir kişiyle buluşup teslimat yapacağını belirledi. Uyuşturucu maddeler teslimatın yapıldığı esnada düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Kaçmaya çalışan şüpheliler, araçtan çıkmaya çalıştıkları esnada yakalandı. AVM’ye gelen vatandaşlar da operasyonu izleyerek alkışladı.

70 PAKET EROİN YAKALANDI

Etkisiz hale getirilen şüphelilerin ardından araçta arama yapan ekiplerin dikkatini aracın arka kısmında yer alan siyah bir valiz çekti. Valizi açan ekipler, koli bantlarına sarılı vaziyette her biri 500 gram ağırlığındaki toplam 70 paket eroin buldu. Şüpheliler ilk ifadelerinde, insan trafiğinin yoğun olduğu saat dilimini özellikle seçtiklerini, alışveriş yapan vatandaşların ellerindeki çantaların ve kolilerin arasında kendi valizlerinin dikkat çekmeyeceğini düşündükleri için alışveriş merkezi otoparkında teslimatı yapmayı planladıklarını itiraf etti. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık yedi milyon lira olan 35 kilogram eroin ele geçirirken, yakalanan üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.