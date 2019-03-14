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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.03.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Avcılar’da şüpheli ölüm

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Avcılar’da şüpheli ölüm

İstanbul, Avcılar’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı genç adam, evde ölü bulundu. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, şahsın bir süredir ölü olduğunu ve cesedinin koktuğunu belirledi. 

Olay, saat 01.00 sularında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Kırkpınar Sokak'ta 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katında yalnız yaşayan Berat B.’nin yakınları bir süredir kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine eve giden yakınları kapının kilitli olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve çilingir yardımıyla giren sağlık ekipleri, Berat B.’nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Ekipler, yaptıkları ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ne zaman öldüğü henüz belirlenemeyen Berat B.’nin cesedinin koktuğu tespit edilince, olay yeri inceleme ekipleri maske ile içeri girebildi. Yapılan incelemenin ardından Berat B.’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni ile ne zaman öldüğü ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belli olacak.

Öte yandan, binanın önüne gelen Berat B.’nin yakınları gözyaşları içinde feryat etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

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