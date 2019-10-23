Avcılar'da feci olay! Görenler yardıma koştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvcılar'da feci olay! Görenler yardıma koştu
GeriGündem Avcılar'da feci olay! Görenler yardıma koştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)
23.10.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Avcılar'da feci olay! Görenler yardıma koştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Avcılar  Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nın girişinde ayağı kayan kadın yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Kazanın korkuluk olmaması nedeniyle kaynaklandığı öne sürüldü.

9
  • Avcılarda feci olay Görenler yardıma koştu
  • Avcılarda feci olay Görenler yardıma koştu
  • Avcılarda feci olay Görenler yardıma koştu
  • Avcılarda feci olay Görenler yardıma koştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Avcılar Ispartakule'de bulunan ve iddiaya göre yapımı henüz tamamlanmadan açılan kapalı semt pazarında saat 15.45'te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre alışveriş yapmak için alana gelen 40 yaşındaki Devlet Arkan'ın ayağı pazarın girişinde kaydı. Kadın korkuluk olmayan boşluktan aşağıya düştü.

 Yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşen kadın ağır yaralandı. Kadın olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  

KAZA SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan pazarın geçen hafta inşaat çalışmaları bitirilmeden açıldığı ve Arkan'ın düştüğü yerde korkulukların olmadığı görüldü. Arkan'ın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyması ise pazardaki bir kişi tarafından görüntülendi. 

"DÜŞEN HEPİMİZ OLABİLİRDİK" 

Görgü tanıklarından Nihat Arıkan "Sebze meyvenin olduğu bölümden çıkarken ayağının boşluğu gelmesiyle yüksek duvardan aşağıya düştü" dedi.

Bir başka görgü tanığı Sevinç Eren ise "Bir saat önce pazara geldim, baktım kadın düşmüş.

Hiçbir şey yoktu. Ne taş, ne tuğla, ne ızgara hiçbir şey kesinlikle yoktu. Kadın düştükten sonra sağlık ocağı biraz ilerde aradım, ambulansı aradım hiç kimse yardım etmedi.

Kadının buradan kaldırılması tam altmış dakika sürdü. Düşen hepimiz olabilirdik. Şurada korkuluk yoktu, hiçbir şey yoktu. Açmayacaklardı burasını o zaman. Burası bir semt pazarı daha geçen hafta açıldı. Ben de ilk defa pazara geldim pazarda bu görüntüye denk geldim, şaşırdım kaldım" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle