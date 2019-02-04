Avanak Avni ve Utanmaz Adam tiplemeleriyle tanınan ünlü karikatürist kimdir?
Avanak Avni, Gırgır sayfalarında yarattığı ünlü bir çizgi-kahramandır. Bu karikatür, ofis-boy olarak çalışan Rıza Külegeç adlı çocuktan esinlenerek yaratılmıştır. Peki, Avanak Avni’nin yanı sıra Utanmaz Adam karikatürüyle tanınan ünlü karikatürist kimdir?
"Avanak Avni" ve "Utanmaz Adam" tiplemelerinin yaratıcı Gırgır dergisinin kurucusu Oğuz Aral’dır. Peki, Oğuz Aral kimdir?
Oğuz Aral, İstanbul Silivri'de 1936 yılında yılında dünyaya geldi. Davutpaşa Lisesi'nini ardından girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin üçüncü sınıfından ayrıldı. 1950'den sonra çeşitli dergi ve gazetelerde karikatür çizmeye başladı.
Güncel, halkın anlayabileceği, basite indirgenmiş bir karikatür anlayışına önem veren Aral, kendi mizahi görüşünde ve doğrultusunda birçok karikatürcü yetiştirmiştir.
Gırgır mizah dergisinin kurucusu ve yöneticisi olan Aral, daha sonra Avni dergisini çıkardı. Avanak Avni tiplemesinin yaratıcısı olan Oğuz Aral, Hayk Mammer, Köstebek Hüsnü, Utanmaz Adam ve Vites Mahmut gibi tiplemeleriyle de tanınıyordu.
Karikatürleri ve 'Huysuz İhtiyar' başlığı altında yazıları ölümüne kadar Hürriyet gazetesinde yayınlanan Aral'ın, tiyatro, müzik ve sinema konularında da çalışmaları bulunmaktadır.
Anadolu'nun çeşitli yerlerinde pandomim gösterileri sergileyen Aral, Koca Yusuf (1966), Direkler Arası (1967), Bu Şehri İstanbul (1968), Ağustos Böceği ile Karınca (1971) adında çizgi filmleriyle de Türk çizgi film sektöründe önemli bir yere sahiptir.
26 Temmuz 2004'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi sonucu vefat etti. Ölümünün 1. yıl dönümünde anısına (26 Temmuz 2005) İstanbul Cihangir parkına heykeli dikildi. Heykeli 2006 ve 2007 yıllarında 2 kez saldırıya uğramasına rağmen tekrar onarılmıştır. Ancak Şubat 2008'de gerçekleştirilen son saldırı sonucu parçalara ayrılan heykel yerine yenisi yapılması planlanmaktadır.
Oğuz Aral, karikatürist Tekin Aral'ın ağabeyidir.
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