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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA - DHA
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Av sezonu kapandı

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Av sezonu kapandı

BALIKÇILAR bu gece başlayacak av yasağı öncesi son kez ‘vira bismillah’ diyerek ağlarını denize bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “Av yasağı Akdeniz’de 15 Eylül'de, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül’de kalkacaktır” dedi. Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, bu canlıların korunması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Pakdemirli, “Türkiye, geçen yıl, su ürünleri türlerinden 188 milyon dolarlık ithalat yaparken, 100’e yakın ülkeye 952 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” diye konuştu.
Sezona son 10 yılın en bereketli palamut avı ile başlayan Karadenizli balıkçılar, hamside ise umduğunu bulamadı. Sürülerin Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan’a yönelmesi nedeniyle istenen avı gerçekleştiremeyen balıkçılar, umutlarını gelecek sezona bıraktı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara ve Ege’de de sezonda beklenen verimin alınamadığını söyledi.

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