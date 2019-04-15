Av sezonu kapandı
BALIKÇILAR bu gece başlayacak av yasağı öncesi son kez ‘vira bismillah’ diyerek ağlarını denize bıraktı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “Av yasağı Akdeniz’de 15 Eylül'de, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül’de kalkacaktır” dedi. Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, bu canlıların korunması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Pakdemirli, “Türkiye, geçen yıl, su ürünleri türlerinden 188 milyon dolarlık ithalat yaparken, 100’e yakın ülkeye 952 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” diye konuştu.
Sezona son 10 yılın en bereketli palamut avı ile başlayan Karadenizli balıkçılar, hamside ise umduğunu bulamadı. Sürülerin Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan’a yönelmesi nedeniyle istenen avı gerçekleştiremeyen balıkçılar, umutlarını gelecek sezona bıraktı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara ve Ege’de de sezonda beklenen verimin alınamadığını söyledi.
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