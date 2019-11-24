AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2019-2020 eğitim yılı güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuçlarının değerlendirme işlemi sonrası açıklamasında. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren AUZEF yani Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin, 2019-2020 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
AUZEF vize sınavları 23-24 Kasım'da tamamlandı. Sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizede yer vereceğiz.
ARA SINAV SORULARINA İTİRAZ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;
"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –
Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.
Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."
İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.
Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.
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