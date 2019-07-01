AUZEF sınav yerleri açıklandı! AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama
İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2018-2019 bahar dönemi bitirme (final) sınavı giriş belgeleri, üniversitenin internet sitesi üzerinden yayınlandı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine 1 Temmuz tarihinden itibaren erişim sağlayacaklar. Peki, AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı.
İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF bahar dönemi final sınavlarının, üniversitenin belirlediği sınav takvimine göre 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Sınava günler kala, birçok öğrencinin merakla araştırdığı sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama İstanbul Üniversitesi'nden geldi. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri nasıl alınır? İşte, ünivesitenin konuyla yaptığı o açıklama...
İstanbul Üniversitesi 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AUZEF sınav giriş belgeleri kurumun resmi sayfası üzerinden öğrenci girişi yapılarak alınacaktır.
SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
BİTİRME SINAVLARI NASIL OLACAK?
-Bitirme sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.
-Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.
Öğrenciler dönem boyunca gördüğü konulardan sorumludur.
-Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.
-Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.
-Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.
-Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.
-Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.
-Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
-Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.
-Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.
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