AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu.. AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama
İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2018-2019 bahar dönemi bütünleme sınavlarının giriş belgeleri, üniversitenin internet sitesi üzerinden yayımlandı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine kullanıcı adı ve şifreleri ile ulaşacaklar. Peki, AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF bahar dönemi final sınavlarının, üniversitenin belirlediği sınav takvimine göre, sınavlar 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme sınavlarına kısa zaman kala, üniversite sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
İstanbul üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi (Bütünleme) sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI
BÜTÜNLEME SINAVI NASIL UYGULANACAK?
-Telafi sınavı öğrencilerin bitime sınavı sonucunda FF, DD, DC harf notu aldığı dersler için düzenlenir.
-Telafi sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.
-DD ve DC notu olan derslerden telafiye giren öğrenci FF alırsa sınav notu FF olarak kalır.
-DD ve DC derslerinizden telafi notu oluşması istenmiyorsa ilgili derse ait sütun optiklerde işaretlememelidir.
-Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Öğrenciler dönem boyunca gördüğü konulardan sorumludur.
-Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.
-Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.
-Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.
-Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.
-Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.
-Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.
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