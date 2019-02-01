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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN/DHA
01.02.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

ATM'lerden 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

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ATM'lerden 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

ANKARA ve 4 ilde bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirerek vatandaşların hesaplarını boşaltan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. 1 yıl içinde 20 milyonluk vurgun yapan şüphelilerin ATM'ye düzenek yerleştirmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara başta olmak üzere Zonguldak, Adana, Niğde ve Kırşehir'de banka ATM'lerine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, vatandaşların kartlarını kopyalayarak hesaplarını boşalttıkları tespit edilen Ferhat G., Durmuş D., Hasan E. ve Tuncay Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ferhat G. ve Durmuş D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, ATM'ye düzenek yerleştirmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanması saniye saniye görüntülenen şüphelilerin 2018 yıl içinde bu yöntemle yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

ATMlerden 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi


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