Atlasglobal seferleri ne zamana kadar durduruldu? Atlasglobal bilet iadesi yapılacak mı?
AtlasGlobal uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar erteledi. Atlas Global Havayollarının 21 Aralık 2019 tarihine kadar uçuşlarını durdurma kararı almasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı. Peki, Atlasglobal seferleri ne zamana kadar durduruldu? Atlasglobal bilet iadesi yapılacak mı?
Atlasglobal firmasının uçuşlarını erteleyeceği duyurusu ardından havayolu şirketi ana gündem konularından biri oldu. Uçuş faaliyetlerinin yaklaşık 1 ay süreyle durdurma kararı alan Atlasglobal, resmi sayfasında açıklamada bulundu. Peki, Atlasglobal bilet iadesi yapılacak mı? İşte, Atlasglobal'ın resmi sayfasından yaptığı açıklama:
"Değerli Yolcularımız,
Havayolumuz tarafından alınan karar ile sizlere farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2019 itibariyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir.
Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır.
Siz değerli yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.
Konu ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi callcenter@atlasglb.com e-posta adresine PNR numarasıyla birlikte iletebilirsiniz.
Web sitemizden ve diğer satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır."
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