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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Atlasglobal seferleri ne zamana kadar durduruldu? Atlasglobal bilet iadesi yapılacak mı?

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Atlasglobal seferleri ne zamana kadar durduruldu? Atlasglobal bilet iadesi yapılacak mı?

AtlasGlobal uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar erteledi. Atlas Global Havayollarının 21 Aralık 2019 tarihine kadar uçuşlarını durdurma kararı almasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı. Peki, Atlasglobal seferleri ne zamana kadar durduruldu? Atlasglobal bilet iadesi yapılacak mı?

Atlasglobal firmasının uçuşlarını erteleyeceği duyurusu ardından havayolu şirketi ana gündem konularından biri oldu. Uçuş faaliyetlerinin yaklaşık 1 ay süreyle durdurma kararı alan Atlasglobal, resmi sayfasında açıklamada bulundu. Peki, Atlasglobal bilet iadesi yapılacak mı? İşte,  Atlasglobal'ın resmi sayfasından yaptığı açıklama:

"Değerli Yolcularımız,

Havayolumuz tarafından alınan karar ile sizlere farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2019 itibariyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir.

Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır.

Siz değerli yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Konu ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi callcenter@atlasglb.com e-posta adresine PNR numarasıyla birlikte iletebilirsiniz.

Web sitemizden ve diğer satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır."

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