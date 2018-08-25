Atla birlikte denize düştü
İstanbul Sarıyer'de atın üzerinde gezen bir kişi atla birlikte denize düştü. Şahıs denizden kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye atı kurtarmak için operasyon başlattı. At kurtarma çalışması sırasında bir kez daha halattan düşerken, yüzerek tekrar kıyıya geldi. At yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Olay saat 11.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Sahili’nde meydana geldi. Atıyla birlikte gezen Ersin isimli kişi atın huysuzlanması üzerine kontrolünü kaybetti. Ersin ve at birlikte denize düştü.
Ersin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye çağrıldı. 2 itfaiye eri suya girerek atı muhafaza etti. Bu sırada gelen vince bağlanan at yukarı çekildi.
Ancak at çırpınmaya başlayınca iplerden kurtularak yeniden denize düştü. Tekrar bağlanan at vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Ayça Şahin Twitter'da bu fotoğrafı paylaştı
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