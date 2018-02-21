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    Atatürk'ün Latife Hanım'a hediye ettiği atın eyeri satışta

    AA
    21.02.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    Atatürk'ün Latife Hanım'a hediye gönderdiği "Sakarya" isimli atının eyeri, internet üzerinden online düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı.

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    • Atatürkün Latife Hanıma hediye ettiği atın eyeri satışta
    • Atatürkün Latife Hanıma hediye ettiği atın eyeri satışta
    • Atatürkün Latife Hanıma hediye ettiği atın eyeri satışta
    • Atatürkün Latife Hanıma hediye ettiği atın eyeri satışta

    25 Şubat'ta sona erecek online internet müzayedesinde, Atatürk'ün Latife Hanım'a hediye ettiği bu özel eyerin yanı sıra Zübeyde Hanım'a ait gümüş el işlemeli yastık yüzü ve Yörük Ali Efe'ye ait bir de cepken yer alıyor.

    Atatürkün Latife Hanıma hediye ettiği atın eyeri satışta
    Yörük Ali Efe'nin cepkeni

    Müzayedeyi düzenleyen İstanbul'daki Pingudu Müzayedecilik Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Altınelli,  Atatürk'ün yakın çevresindeki bir ailenin koleksiyonundan oluşan özel eşyaları internet ortamında satışa sunduklarını söyledi.

    Müzayedede 400'den fazla ürünün satışının yapılacağını belirten Altınelli, "Atatürk'ün ailesine yakın, isminin açıklanmasını istemeyen koleksiyoner yıllarca bunları muhafaza etmiş. Meraklıların bunlara sahip olabilmesi için bizim aracılığımızla satışa sundu." diye konuştu.

    Atatürkün Latife Hanıma hediye ettiği atın eyeri satışta
    Aykut Altınelli

    Ürünlerin tamamının orijinal ve aile terekesine (miras) ait olduğunu vurgulayan Altınelli, müzayedenin sadece bu eserlere yönelik yapıldığına dikkati çekti.
    Katılımın yalnızca internet ortamında olacağını ve ürünlerden satın almak isteyenlerin 25 Şubat'ta sadece online olarak pey verebileceğini aktaran Altınelli, müzayedede her biri çok önemli eserler bulunduğunu vurguladı.

    Atatürkün Latife Hanıma hediye ettiği atın eyeri satışta
    Altınelli, eserler arasında dikkati çekenlerin başında Mustafa Kemal Atatürk'ün Latife Hanım'a armağan ettiği Sakarya isimli atının eyeri, Zübeyde Hanım'a ait gümüş el işlemeli yastık yüzü ile Atatürk imzalı İstiklal Madalyası beratı ve belgelerin olduğunu söyledi.
    Atatürkün Latife Hanıma hediye ettiği atın eyeri satışta
    Zübeyde Hanım'a ait gümüş el işlemeli yastık yüzü

    SAKARYA EYERİ 30 BİN LİRADAN SATIŞTA

    Sakarya eyerinin 30 bin, yastık yüzünün 6 bin, cepkenin 6 bin, Atatürk ıslak imzalı bir belgenin 20 bin, fotoğrafların ise 200 ile bin 500 lira arasında başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu dile getiren Altınelli, şöyle konuştu:
    "Atatürk ve Hasan Rıza Soyak'ın Meclis'e gelirken fotoğrafı ve Hasan Rıza Soyak'ın Türkiye Riyaseticumhur Kalemi Mahsus Müdürlüğü antetli kendi el yazısıyla 1934'te yazdığı doküman, İsmet İnönü'nün 1928'te Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Atatürk'e yazdığı kutlama mesajı, Atatürk'ün hastalığıyla ilgili Ankara'da toplanan 7. Tıp Kongresinde açıklanmış raporu da dikkati çekici eserler arasında."

    Atatürkün Latife Hanıma hediye ettiği atın eyeri satışta
    Atatürk'e ait mızıka ve mektup açacağı

    Atatürk'ün özel hayatıyla ilgili eserlerin yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Cumhuriyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramlarına ait cumhuriyetin ilk dönem fotoğraf ve kartpostalların da yer alacağı müzayede, 25 Şubat saat 22.30'da sona erecek.

    Etiketler: Atatürk , Latife Hanım , Sakarya atı , eyer , online müzayede , müzayede , Zübeyde Hanım , Yörük Ali Efe , Pingudu Müzayedecilik , Aykut Altınelli , son dakika
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