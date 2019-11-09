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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Atatürk’ü istismar ediyor’

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
‘Atatürk’ü istismar ediyor’

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Atatürk kılığına bürünen Göksel Kaya’nın bu benzerliğini istismar ettiğini açıkladı.

Kaya’yı ADD’nin hiçbir etkinliğine çağırmadıklarını kaydeden Altınışık, “Atatürk ile benzerliğini ticari ve şahsi yöne çekti. Her gün yapılan bir mesleğe ve ticari bir faaliyete dönüştürdü” dedi. Tarihçi İlber Ortaylı da “Atatürk, tarihi ve hassas bir kişiliktir. Turistik vodvile döndüremezsin” diye konuştu. Tarihçi Sinan Meydan ise “Bilgisiz Atatürkçüler de prim veriyor. Atatürk’e benzeyen birine bakıp duygulanmanın alemi nedir?” diye sordu. Kaya ise Atatürk’ü istismar ettiği suçlamalarını reddetti. 

ATATÜRK GİBİ GEZMEK AYRI

ADD Genel Başkan Altınışık, Kaya’nın Atatürk’ü istismar ettiğini belirterek, şunları söyledi:   

“Atatürk’ü anlatan filmde onu oynamak ayrı, Atatürk gibi gezmek ayrı. Sanatsal olarak Atatürk’ü canlandırmaya sözümüz yok. Ama bu, Atatürk’e benzerliğini ticari yöne çekti. Her gün yapılan bir mesleğe ve ticari faaliyete dönüştürdü. Biz Kaya’yı asla çağırmıyoruz. Atatürk rolüne bürünmüş insanlara ihtiyacımız yok. Atatürk’ün görüşlerine sahip insanlara ihtiyacımız var. Atatürk’e söylenecek söz ve övgüleri, ona benzeyen birine yapmış olmakla, şekilcilik yapmış olursunuz. Biz şekilciliğe karşıyız.”

SOKAKTA PAŞA DİYE GEZMESİ REZALET

Ortaylı da Atatürk’ün Lenin ve Obama gibi tarih sahnesinden çekilmediğini, turistik figüre dönüştürülemeyeceğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Taşrada bir gösteride izledim. Atatürk diye biri çıktı, bir şey okudu. Benziyordu. İyi aktördü. Ancak sokakta paşa diye geziyorsa bu rezalettir. Yapan da yaptıran da gülünç insandır. Rusya’da Lenin’in ve Büyük Petro’nun benzerleri var. Fotoğraf çektirip para kazanıyorlar. Turistik bir iş. Bu adamlar tarih ve siyaset sahnesinden çekildiği için kimse rahatsız olmuyor. Ama Atatürk öyle değil. Atatürk halen kavga konusudur. Birtakım adamların Atatürk’e demedikleri yok. Tarihi ve hassas bir kişilik, büyük bir portre. Turistik vodvile döndüremezsin. Sokaktaki fotoğraf kılığına sokamazsın. Bu bazı insanları rahatsız eder.”

Tarihçi Meydan ise kamuoyu baskısı oluşması halinde bu istismarın önüne geçilebileceğini dile getirdi: “Bu adama fuarlarda denk geldim. Atatürk’e benzediğini söylüyor ama bence benzemiyor da. Dahası Atatürk’ü sembole indirgiyor ve düşünsel özelliklerini yok ediyor. Bilgisiz ve bilinçsiz Atatürkçüler de prim veriyor. Atatürk’e benzeyen birine bakıp duygulanmanın alemi nedir?”  

HERKES BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kaya ise kendisine yönelen ilginin Atatürk’e duyulan sevgi ve özlemi gösterdiğini savunarak şöyle konuştu: “Uçakla İzmir’e geldim. Pilotundan hostesine herkes benimle fotoğraf çektirdi. Bu, Atatürk’e olan sevgi, saygı ve özlemdendir. Ne demeliyim? İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim? Ne bu benzerliği kötüye kullanıyorum, ne istismar ediyorum. ‘Mustafa Kemalim demiyorum, imzasını atmıyorum.” 

Rusya’da Lenin’in, ABD’de Obama’nın benzerlerinin olduğunu ve fotoğraf çektirme karşılığında para aldıklarını anlatan Kaya, “Ben bunları yapmıyorum. Etkinliklerden para almıyorum. Ben oyuncuyum. Belediyeler sanatçı çağırıp para veriyor da, ben 5 bin TL alınca niye rahatsız olunuyor? Niçin istismar olsun? Atatürk’ü taklit etmiyorum. Bu benzerlik Allah’ın lütfudur. Özel olarak Atatürk gibi giyinmiyorum. Hayatım boyunca takım elbise giydim. Saçım boya değil, saç stilim böyledir. Harmandalı en sevdiğim oyundur. Atatürk, ‘Türkler bir tek zeybek oynarken diz çöker, asla diz çökmez’ demiştir. Benim de beğendiğim oyundur.”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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