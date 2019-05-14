Atatürk Havalimanı taşındı, Basın Ekspres'te trafik rahatladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtatürk Havalimanı taşındı, Basın Ekspres'te trafik rahatladı
GeriGündem Atatürk Havalimanı taşındı, Basın Ekspres'te trafik rahatladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan ÇELİK – İlkay DİKİCİ –Tuba KARA/ İSTANBUL, (DHA)
14.05.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı taşındı, Basın Ekspres'te trafik rahatladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atatürk Havalimanı taşındı, Basın Ekspres'te trafik rahatladı

Atatürk Havalimanı’nın 5 Nisan'da İstanbul Havalimanı’na taşınmasının ardından Basın Ekspres yolundaki trafik yoğunluğu da büyük ölçüde azaldı. Trafiğin yoğun sabah ve akşam saatlerinde sürücüler rahat nefes aldı. Bölgede trafik rahatlığının orta vadede devam edeceğini belirten Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül, uzun vadede yoğunluğun sona ermesi için bütüncül planlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sürücüler de daha önce yüzde 70’lere varan yoğunluğun, havalimanı taşınmasının ardından yüzde 30’lara kadar düştüğünü söylediler.

 Atatürk Havalimanı’ndan başlayarak E5 Otoyolu’nu TEM Otoyolu’na bağlayan ve İkitelli, Bağcılar, Güneşli ve Yenibosna gibi tekstil ve sanayi kuruluşlarının yoğunlukta olduğu bölgeye ulaşımda önemli yer tutan Basın Ekspres Yolu, son yılların en büyük rahatlamasını yaşıyor. Sürücüler, özellikle sabah işe gidiş ve akşam mesai bitimi gibi saatlerde trafiğin durma noktasına geldiği Basın Ekspres yolunda, 5 Nisan’da Atatürk Havalimanı’nın taşınmasının ardından derin bir nefes aldı. 

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül, Atatürk Havalimanı’nın kent merkezinde kalması nedeniyle özelikle pik saatlerde ciddi bir trafik sorununa neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Atatürk Havalimanı belli bir trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Basın Ekspres de bundan en çok etkilenen güzergahlardan birisiydi. Şu an burada bir rahatlama görünüyor. Fakat ne kadar uzun vadeli olacağını bilmiyoruz. Çünkü çok planlı yapılan bir çalışma olmamıştı. Belli yollar açıklığa kavuşsa bile belli yollarda tıkanıklıklar olacak. Şu an Basın Ekspres güzergahındaki rahatlatma orta vadede bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Fakat havalimanın taşınmasından sonra alınacak olası yapılaşma kararları tekrar Basın Ekspres yolunda yoğunluklara neden olabilir. Tabii şu an çok normal bir durum. Oradaki o yoğunluk şu an yok. Kargo seferlerinin yanında VİP uçuşlar yapılıyor. Bu da doğal olarak Basın Ekspres yolunda rahatlamaya neden oldu. Bizim Şehir Plancıları Odası olarak talebimiz, İstanbul’u parçacıl değil, bütüncül olarak ele alın.”

“TRAFİK ÖLÇÜMLERİ YAPAN BELLİ APLİKASYONLARDA O RAHATLAMALARI İZLEYEBİLİYORUZ”

Oktay Kargül, bölgedeki trafiğin tam olarak ne kadar rahatladığının tespit edilmesi için belli bir süreç geçmesi gerektiğini belirterek, "Net bir rakam olmasa bile özellikle trafik ölçümleri yapan belli aplikasyonlarda o rahatlamaları izleyebiliyoruz. Onların yıllık raporları oluyor. O raporlarda da onları karşılaştırdığımızda rahatlamanın kaç dakikalık bir İstanbul’a etkisi olduğunu görebiliyoruz. Ama şu an çok yeni olduğu için sağlıklı bir ölçüm yapamayız.” ifadelerini kullandı.

“CEP OTOGARLARI İSTANBUL İÇİN ÇOK DOĞRU TERCİHLERDEN BİRİSİDİR”

Şehir plancısı Kargül, İstanbul trafiğine ciddi bir yoğunluk katan ve Esenler Otogarı olarak da bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı için de alınacak bazı kararların bölgede rahatlamaya neden olacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:


"Uzun süredir, Esenler Otogarı, özellikle de çok yoğun olduğu dönemlerde ciddi tıkanıklara neden olmuştur. Bunun temel etkenlerinden biri çevre yapılaşmasının Esenler Otogarı’ndan bağımsız olarak yapılaşmasıydı. Diğeri de mevcut nüfus büyüklüğüne entegre bir şekilde planlanmamış olmasıydı. Çünkü yapıldığı dönem itibari ile kapasite nüfusu ile şu an ki kapasite nüfusu kesinlikle eş değer değil. Cep otogarları İstanbul için çok doğru tercihlerden birisidir. Sadece Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçiş bile 3 saat sürebiliyor ki  Ankara güzergahını düşünelim, İstanbul’dan en çok gidilen güzergahlardan birisidir. 5 saatlik ulaşabileceğini bir noktada Anadolu Yakası’na 3 saatte ulaşamıyorsunuz. Bu nedenle bu otogarların yapılması İstanbul’u trafiğini rahatlatacak etkenlerden birisidir. Esenler, Bayrampaşa çok artık kendi yapılaşması ile birlikte sıkışmış bir bölge.”


“HAVALİMANI TAŞINDIKTAN SONRA  BİR RAHATLAMA HİSSEDİYORUM”

Özel bir şirkette çalışan ve iş gereği her gün Basın Ekspres yolunu kullanan Suat Gündoğmuş de,  “Bayağı bir yoğundu ama şimdi havalimanın taşındıktan sonra rahatlamayı hissediyorum. Bundan evvel navigasyonda yüzde 60 – 70’lerdeydi yoğunluk. Ama şimdi baktığımda yüzde 40 – 30’lara düşmüş. Memnunum bu halde olmasından” ifadelerini kullandı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Acılı anneden haine tokat gibi sözler

MİT Kumpası’nda yeni iddianame… ‘Başbakan ameliyata geç girince MİT kumpası bozuldu’

'Kadına şiddeti' protesto ediyordu, saldırıya uğradı

Yürüyen merdivende etek altı fotoğraf skandalı!