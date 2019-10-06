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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ÇALIŞKAN / Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL (DHA)
06.10.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı

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Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı

İstanbul Ataşehir'de yağmur suyu çalışmasının yapıldığı yol çökünce park halindeki otomobilin bir kısmı çöken yolun içinde kaldı.

Örnek Mahallesi, Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde sabaha karşı bir yolda çökme meydana geldi. Park halindeki otomobilin arka kısmı çöken yolun içinde kaldı. Yolun çöktüğünü fark eden vatandaşlar önce aracın sahibini aradı, ardından ekiplere haber verdi.

"ARABANI KURTAR DİYE BENİ ARADILAR"

Otomobilin sahibi Orhan İpek, "Gece arkadaşlar telefonla beni aradılar, arabanı kurtar diye. Çıktım arabamı çekemedim çünkü yol çökmüş. O saatten beri belediyeyi bekliyoruz burada. Saat üçte mi oldu, dört mi oldu bilmiyorum. Ön tarafta da boşluk olduğu için araç düşecek diye bıraktım. Hiç dokunmadım. Çekiciyi bekliyoruz yani. Yağmur yağsa çökmüştü orası da araba aşağıya inmişti. Allah'tan yağmur durdu. Ben 42 senedir buradayım daha önce çökme olmamıştı" ifadelerini kullandı.

"BETON TAZE, İKİ GÜN OLDU"

Mahalle sakinlerinden Cengiz Soydaş, birkaç gün öncesine kadar çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Bu yağmur suyu kanalını belediye yaptı. 15-20 gündür burada çalışma var. Çalışma bitti, kapatma işlemine geçtiler. Beton attılar, üstüne asfalt atacaklardı. Beton taze, iki gün oldu, kurusun diye bekliyorlar. Yoksa çalışıyorlardı yani, yapılıyordu. O konuda kimseye bir şey diyemeyiz" dedi.

Ataşehirde yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı
MAHALLE SAKİNLERİ ARACI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Yolun çöktüğü bölgede otomobilin çukurdan çıkarılması için uygun çekici aracı beklenirken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla aracı hareket ettirmeye çalıştı. Birkaç kişi aracın arka kısmını çukurdan çıkarmayı denese de başarılı olamadı. Çekici aracının da otomobili çukurdan çıkaramayacağı anlaşılınca bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç çağrıldı. Trafik polisleri diğer araçları güvenlik gerekçesiyle sokaktan uzaklaştırdı. Bölgeye gelen vinç yapılan çalışmalar sonucunda iki saatin sonunda otomobili çukurdan çıkardı.

Ataşehirde yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı

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