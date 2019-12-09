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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)
09.12.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle taciz iddiası! Adliyeye sevk edildi

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Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle taciz iddiası! Adliyeye sevk edildi

İstanbul Ataşehir'de otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Cihan U.'nun emniyette suçlamaları kabul etmeyerek “Tuvaletten çıktım, fermuarım açık kalmış“ şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Olay, Ataşehir'de dün meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından da genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gösterdi.

D.Ç. polise giderek sürücüden şikayetçi oldu. Plakayı tespit eden Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan U.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan U.. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı.

Cihan U.'nun emniyette suçlamaları kabul etmeyerek “Tuvaletten çıktım, fermuarım açık kalmış“ şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

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