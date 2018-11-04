Ata’nın vagonuna 10 Kasım bakımı
İZMİR’deki Alsancak Tren Garı’nda sergilenen, Mustafa Kemal Atatürk’ün 8 yıl yurt gezilerinde seyahat ettiği tarihi tren vagonuna 10 Kasım’a hazırlık için bakım yapıldı.
Atatürk’ün kişisel eşyalarının sergilendiği vagonun çevresine atılan ve tepki çeken çöpler toplandı. Bakım çalışmaları kapsamında trenin iç kısmı temizlenirken dış boyası yenilendi ve çevresine yeni çimler serildi. Çevresindeki demir korkuluklar da boyanan vagon, Atatürk’ün anısına yakışır hale getirildi.
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