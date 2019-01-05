Ata’nın dönüşü... 5 yıl önce Hürriyet duyurmuştu
DEVLET Madalya ve Nişanları yönetmeliğinde 5 Kasım 2013’teki değişiklikle Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat Nişanı’ndan TC ibaresi ve Atatürk portresi kaldırılmıştı. Hürriyet’in kamuoyuna duyurduğu değişikliğin ardından dönemin Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, iptali için dava açmıştı. Danıştay 10’uncu Dairesi 2016 yılında Atatürk portresinin kaldırılmasına ilişkin değişikliği iptal etti.
Yapılan itiraz üzerine dosyayı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 10’uncu Daire’nin kararını onayarak Atatürk portresinin yeniden devlet nişanlarına konulmasına hükmetti.
BAŞBAKANLIK’IN SAVUNMASI
Konunun basına yansımasının ardından Koncuk şahsı adına yaptığı başvuruda, TC ve Atatürk kabartması olmaksızın yapılan düzenlemenin eksik düzenleme olduğunu ileri sürerek değişikliğinin iptalini istemişti. Danıştay 10. Dairesinde görülen davaya, dönemin davalı idaresi olarak Başbakanlık savunma verdi. Bu savunmada yeni nişanların, diğer ülke tasarımları incelenerek tasarlandığını, milli ve kültürel simgelerin genel olarak ‘hilal, haç’ gibi dini semboller ile bayrak, defne ve zeytin dalı gibi milli ve kültürel semboller kullanıldığını, bu nedenle de yeni tasarımlarda kullanılan Türk bayrağının ve Cumhurbaşkanlığı armasının milli, tarihi ve kültürel değerleri yansıttığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil ettiği görüşü dile getirildi.
Bu savunmaya karşın Danıştay 10’uncu Dairesi, 27 Nisan 2016 tarihinde aldığı kararla, yönetmelik değişikliğini iptal etti. Daire kararının gerekçesinde, Atatürk’ün milli birlik ve beraberliğin simgesi olduğu vurgulandı. 10’uncu Daire’nin bu kararına davalı daire itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10 Ekim 2018 tarihinde oyçokluğuyla davalı idarenin temyiz istemini reddederek, 10’uncu Daire’nin kararını onadı. Kurulun kararı, taraflara önceki gün tebliğ edildi.
‘KARAR YERİNE GETİRİLMELİ’
- İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, kararla ilgili şunları söyledi: “Karar artık kesinleşti. Hukuken ötesi yok, gidilecek itiraz edilecek başka bir yer yok. Devlet tarafından verilen madalyalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün siluetinin olmaması kabul edilemez. Yargının bu kararı 6’ya 5 alması üzücüdür. Bu karar oybilirliğiyle alınmalıydı. Şimdi idare kararın gereğini derhal yerine getirmelidir. Biz TC için de başvurmuştuk ancak Danıştay ‘TC’nin kaldırılmadığını belirterek iptaline gerek olmadığını söylüyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle