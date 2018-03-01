Atanamayan doktorlar yargı yolunda

İŞÇİ emeklisi bir baba ve ev kadını annenin 3 çocuğundan olan M.T. yüksek puanla İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmeye hak kazanan genç bir doktor. TUS’ta (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp Uzmanlığı Anabilim Dalı’nı kazanan M.T.’ye mecburi hizmet için Ardahan Devlet Hastanesi çıktı. Ancak M.T.’nin ataması 29 Ekim 2016’da yayınlanan 676 sayılı KHK ile getirilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına takıldı.

ONCA EMEK VERDİK

M.T.’ye Sağlık Bakanlığı’ndan gelen mektupta, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, birinci fıkrasının A bendindeki atama şartlarını taşımadığınız anlaşıldığından atamanız yapılmadı” yazıyordu. “Hakkımda ne bir adli sicil ne dava ne de soruşturma var” diyen M.T. özetle şunları söyledi: “Nasıl ve neye göre soruşturulduğumuzu bilmiyorum. Sadece fakültedeyken, yasal olan öğrenci kulüplerinde yer aldım. Devletin sakıncalı bulduğu bir doktoru özel hastaneler de çalıştırmak istemiyor. İşyeri hekimi olmak için sertifika alsam da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onaylaması gerekiyor. Ama onaylamıyor veya bekletiyor. Bizim için bütün yolları kapatıyorlar. Ayrı durumdaki doktor arkadaşlarımla biz buna ‘sivil ölüm’ diyoruz. Bunca yıllık emek, çalışma boşa çıkarılıyor. Babama zor da olsa söyledim, annemden gizliyorum. Kararın durdurulması için yargıya başvurdum.”

26 yaşındaki K.E. de güvenlik soruşturmasına takılan genç doktorlardan. Kurada İstanbul’da bir ilçedeki toplum sağlığı merkezine atanan K.E. de “Hangi gerekçeyle böyle bir karar alındı bilmiyorum. Sorularımıza yanıt da verilmiyor. Okuldaki öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerimden olduğunu düşünüyorum. Ablam da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ablamın ataması da 7 aydır güvenlik soruşturması nedeniyle bekletiliyor. Mahkemeye başvurdum” diye konuşuyor.

Bakanlık: 187 doktor bekliyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş: “187 doktor atama bekliyor. Sistemde yaklaşık 3 bin 500 doktor vardı. Bir kısmının atamasını imzaladık. Güvenlik soruşturmalarını bakanlığımızdaki OHAL Komisyonu yapıyor. Terör örgütü kabul edilen kuruluşlara üyelikleri veya yüksek düzeyde ilişkilerine bakılıyor. Komisyon ona göre kanaat oluşturuyor. 187 doktor komisyona veya mahkemeye itiraz edebilir.”

TTB: haklarında bir ceza yok

Dr. Sezai Berber (Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri): Gizlilik gereken MİT, emniyet gibi kurumlardaki güvenlik soruşturmasını anlıyoruz. Ancak doktorlara yönelik soruşturmayı anlayamıyoruz. Üstelik etkinlik düzenleme, basın açıklaması yapmak ya da katılmak gibi gerekçeler öne sürülüyor. Haklarında verilmiş mahkeme kararı ve disiplin cezası yok.