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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

ATAK, Latin Amerika'da görücüye çıkıyor... TUSAŞ'tan, "stajyer mühendis" uygulaması

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ATAK, Latin Amerika'da görücüye çıkıyor... TUSAŞ'tan, "stajyer mühendis" uygulaması

Türkiye'nin ilk taarruz helikopteri T129 Atak, Brezilya'da düzenlecek savunma sanayi fuarında boy gösterecek. Latin Amerika pazarının önemli olduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Büyük hizmet sağlayıcılardan daha iyi olacağız. Çünkü biz bir şey sattığımız zaman çok güçlü bir lojistik desteği de arkasından veriyoruz. Genel maksat helikopterimiz Gökbey’i de dünyaya çok satacağız" diye konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 10 yıllık master planını açıkladı. Bu yıl 2,6 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefleyen TUSAŞ, 10 yıllık planda ciro hedefi ise 11 milyar doların üzerine çıkmak. Yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayan değil, ihracat yapan bir şirket olma amacı güden TUSAŞ, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 10 yılda 15'inci sırada olmayı planlıyor. TUSAŞ'ın bir diğer hedefi ise, genç mühendis kaynağı yaratmak. TUSAŞ başlattığı protokolle, üniversitelerdeki öğrencileri, TUSAŞ'ın mühendisleriyle birlikte çalıştırıyor.

"İHRACAT EKSENLİ BÜYÜME"

Türkiye’nin ilk yerli üretim taarruz helikopteri ATAK, ilk yerli genel maksat helikopteri GÖKBEY, ANKA, HÜRKUŞ ve Milli Muharip Uçak (MMU) gibi projelerle göz dolduran TUSAŞ'ın Genel Müdürü Kotil, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. "Büyümemiz ihracat eksenli olmalı" diyen Kotil, "10 yıllık master planımızda hedefimiz 11 milyar dolar. Global bir oyuncu olmazsak bunu sürdüremeyiz. İhracat şart. Bizim gibi global bir şirketin Türkiye için bir liralık iş yapıyorsa, yurt dışına iki liralık iş yapması gerekir" ifadesini kullandı.

STAJYER MÜHENDİSLERE İŞ İMKANI

Stajyer mühendis programına değinen Kotil, şunları söyledi:

"1980’lerin başına kadar Türkiye, üniversite eğitiminde Alman sistemiyle yönetiliyordu. Alman sisteminin özü, öğrenci okurken sanayide çalışmasıdır. Sonra biz Anglosakson yönetimine geçtik. Öğrenci okurken yalnız okur mantığıyla hareket edildi. Bu stajyer mühendislik aslında, Alman, İngiliz ve Fransızların kullandığı bir sistemdir. Öğrenci okurken, sanayide çalışıyor. Biz bu projeyle yıllar önce olması gerekeni yapıyoruz. İstanbul Teknopark, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde TUSAŞ’ın yerleri var. Orada bizim mühendisleriz var. Öğrenciler bize başvuruyor. Belli kriterlerimiz var, onları sağlıyorsa biz onları kabul ediyoruz. Bu programda üniversiteler öğrencilerin SGK’larını da ödüyor. Biz de öğrencilere gün başına maaş veriyoruz. Aşağı yukarı 60’a yakın üniversitemizle protokolümüz var. Bin stajyerimiz var. KYK da bize 50 yatak verdi. Şehir dışında gelen öğrencileri burada kalabiliyor."

TEKNİSYENLER YETİŞİYOR

Sadece mühendis yetiştirmediklerini söyleyen Kotil, "Sadece 4 yıllık mezunlara değil, Gazi Üniversitesi’nin Kazan Meslek Yüksek Okulu var. 400 öğrenciler bulunuyor. Onları da birinci sınıftan itibaren alarak, teknisyen olarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerin yarısını pratik olarak işe alıyoruz. Öğrenciler bizde bir eğitimden geçtikleri için diğer firmalar da bu öğrencileri hemen işe alıyor. Bu şekilde katkı da bulunuyoruz. Türkiye’deki savunma sanayi firmaları bu tarz girişimler yapmalı" diye konuştu.

ATAK LATİN AMERİKA PAZARINDA

Türkiye'nin ilk taaruz helikopteri T129 Atak, Brezilya'da düzenlecek savunma sanayi fuarında boy gösterecek. Hedef pazarlarını sıralayan Kotil, "Uzak Doğu, Asya Pasifik, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve aynı zamanda Latin Amerika’da da varız. Tabii, ABD ve Rusya’nın kendi sistemleri var. O pazarlara dönük çok bir beklentimiz yok, ama özellikle saydığım bölgelere dönük olarak o büyük hizmet sağlayıcılardan daha iyi olacağız. Çünkü biz bir şey sattığımız zaman çok güçlü bir lojistik desteği de arkasından veriyoruz. Genel maksat helikopterimiz Gökbey’i de dünyaya çok satacağız. Son yaptığımız için akranlarından daha iyi olacak. ATAK'ın ağabeyi ağır sınıf taarruz helikopter de arkadan geliyor. Dünyada ABD ve Rusya’dan sonra bu ölçekte helikopter yapan üçüncü ülke oluyoruz" dedi.

 

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