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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

ATA AÖF sonuçları açıklandı (AÖF sonuç itirazı için kılavuz) - ATA AÖF OBS sonuç sayfası

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ATA AÖF sonuçları açıklandı (AÖF sonuç itirazı için kılavuz) - ATA AÖF OBS sonuç sayfası

Erzurum Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 16-17 Kasım'da güz dönemi vize sınavına girmişlerdi. Günlerdir beklenen açıklama 2 Aralık tarihinde geldi. ATA AÖF sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Ara Sınavı (vize) sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

Erzurum Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF)  vize sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusu yapan üniversite ayrıca AÖF sınav sonuçlarına itirazla ilgili de kılavuz paylaştı. ATA AÖF sonuçları için şu duyuru yapıldı:

Ara Sınavı (vize) sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 02 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.
Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

 OBS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İŞLEM KILAVUZU

LMS sistemine OBS üzerinden veya lms3.ataaof.edu.tr' den ulaşabilirsiniz

LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Sonuç İtiraz" tıklanır.

İtirazda bulunmak istediğiniz sınava ait gerekli alanları doldurduktan sonra «İTİ RAZI KAYDET" ile itirazınızı gönderebilirsiniz .

İtirazların yönetmelik gereği sınav bitiminden sonraki 3 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir.

Gönderdiğiniz itiraz formu değerlendirilip yapılacak inceleme sonucunda tarafınızageri dönüşler ders bazlı olarak nlık olarak görüntülenecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

 

 

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