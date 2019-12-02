ATA AÖF sonuçları açıklandı (AÖF sonuç itirazı için kılavuz) - ATA AÖF OBS sonuç sayfası
Erzurum Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 16-17 Kasım'da güz dönemi vize sınavına girmişlerdi. Günlerdir beklenen açıklama 2 Aralık tarihinde geldi. ATA AÖF sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Ara Sınavı (vize) sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.
Erzurum Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusu yapan üniversite ayrıca AÖF sınav sonuçlarına itirazla ilgili de kılavuz paylaştı. ATA AÖF sonuçları için şu duyuru yapıldı:
Ara Sınavı (vize) sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 02 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.
Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İŞLEM KILAVUZU
LMS sistemine OBS üzerinden veya lms3.ataaof.edu.tr' den ulaşabilirsiniz
LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Sonuç İtiraz" tıklanır.
İtirazda bulunmak istediğiniz sınava ait gerekli alanları doldurduktan sonra «İTİ RAZI KAYDET" ile itirazınızı gönderebilirsiniz .
İtirazların yönetmelik gereği sınav bitiminden sonraki 3 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir.
Gönderdiğiniz itiraz formu değerlendirilip yapılacak inceleme sonucunda tarafınızageri dönüşler ders bazlı olarak nlık olarak görüntülenecektir.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
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