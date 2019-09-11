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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

ATA AÖF sınavları ne zaman? İşte ATA AÖF sınav takvimi

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ATA AÖF sınavları ne zaman? İşte ATA AÖF sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2019 2020 öğretim dönemi başvuru işlemleri ağustos ayında tamamlandı. Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayacak olan adaylar, başvuru sürecinin sona ermesiyle, ATA AÖF sınav tarihlerine yönelik bilgileri araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, o konuya ilişkin bilgiler.

2019 YKS puanı ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt işlemlerinin başlaması ile beraber, öğrencilerin gözü sınav tarihlerine çevrildi. Öte yandan, Yatay Geçiş Puanı ile başvuruda bulunacak olan öğrenciler ise kayıt tarihlerine yönelik bilgileri yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte, ATA AÖF yeni öğretim yılı kayıt tarihleri hakkında bilgiler.

ATAT AÖF YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Yatay Geçiş kayıt işlemleri 2-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kesin kayıt işlemleri ise 20 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşecek.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarıyılı ders kayıtları, 16-22 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

Mazeretli Güz yarıyılı ders kayıtları ise 23-29 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF 2019 2020 sınav tarihleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir;
Ara (vize) sınavları : 16-17 Kasım 2019
Yarıyıl sonu (final) sınavları: 28-29 Aralık 2019
Güz yarıyılı Bütünleme sınavı: 01-02 Şubat 2019

 

ATA AÖF sınavları ne zaman İşte ATA AÖF sınav takvimi

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