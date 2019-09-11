ATA AÖF sınavları ne zaman? İşte ATA AÖF sınav takvimi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2019 2020 öğretim dönemi başvuru işlemleri ağustos ayında tamamlandı. Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayacak olan adaylar, başvuru sürecinin sona ermesiyle, ATA AÖF sınav tarihlerine yönelik bilgileri araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, o konuya ilişkin bilgiler.
2019 YKS puanı ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt işlemlerinin başlaması ile beraber, öğrencilerin gözü sınav tarihlerine çevrildi. Öte yandan, Yatay Geçiş Puanı ile başvuruda bulunacak olan öğrenciler ise kayıt tarihlerine yönelik bilgileri yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte, ATA AÖF yeni öğretim yılı kayıt tarihleri hakkında bilgiler.
ATAT AÖF YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Yatay Geçiş kayıt işlemleri 2-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kesin kayıt işlemleri ise 20 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşecek.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarıyılı ders kayıtları, 16-22 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.
Mazeretli Güz yarıyılı ders kayıtları ise 23-29 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF 2019 2020 sınav tarihleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir;
Ara (vize) sınavları : 16-17 Kasım 2019
Yarıyıl sonu (final) sınavları: 28-29 Aralık 2019
Güz yarıyılı Bütünleme sınavı: 01-02 Şubat 2019
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