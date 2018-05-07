ATA AÖF sınav yerleri belli oldu – Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarıyla ilgili beklenen duyuru geldi. Üniversite, resmi sayfası üzerinden sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Final için giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav anında mağduriyet yaşamamanız için sınava girerken yanınızda: 1. Sınav Giriş Belgesi, 2. Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport

bulundurmanız gerekmektedir. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı vb. kimlik kartlarıyla sınava giremezsiniz." İfadeleri kullanıldı.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKTI ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında "Sınav ve Dersler" bölümü altında yer alan "08-09 Temmuz Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri" linkine tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek.