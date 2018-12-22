Askerlik süresi kısalacak mı? Tek tip askerlik konusunda son gelişmeler
'Tek tip' olarak adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların ne aşamada olduğu, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Henüz zorunlu askerlik görevini yapmamış yüz binlerce genç, askerlik süresinin yapılan çalışmalar sonucu kısalıp kısalmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, askerlik süresi kısalacak mı? Tek tip askerlik konusunda son gelişmeler neler?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yüz binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili konuştu. Bakan Akar, 'tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz.' dedi. İşte, Akar'ın konuya dair tüm söyledikleri ve tep tip askerliğe dair son gelişmeler...
Hulusi Akar bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." diye konuştu.
"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.
ASKERLİK SÜRESİ KISALACAK MI?
Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.
Gazetemiz yazarı Uğur Ergan'ın haberine göre; Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.
Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.
BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK
Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.
BAKANLIKLARA SORULACAK
Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.
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