‘Askeri Casusluk’ hâkimi yakalandı

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde, kaçakları yasadışı yollardan sınırdan geçirdiği tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta adım adım izlenen şüphelilere polis ekiplerince önceki gün İpsala ilçesinde operasyon düzenlendi ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerinde İstanbul’dan yola çıkan 11 kişilik bir grubun sınıra doğru geldiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan ikinci operasyonda ‘Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma’ (İzmir'deki Askeri Casusluk) davasının mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ /PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hâkim İsmail Kurt ile aralarında doktor, öğretmen ve mühendislerin de yer aldığı 11 şüpheli yakalandı.

SAHTE KİMLİKLE

Yapılan incelemede, hâkim Kurt ve 7 kişinin üzerinde sahte kimlik olduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheliler üzerinde yüksek miktarda döviz bulundu. Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'nde ifade alma işlemi tamamlanan, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki mahkemelerden yakalama kararı bulunduğu tespit edilen hâkim İsmail Kurt, Edirne Adliyesi’ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

İzmir'deki Askeri Casusluk davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç da nisan ayında Yunanistan'a kaçarken yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece ‘FETÖ terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanmıştı.