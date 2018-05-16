Askere 'emsal' tazminat

DAVA dosyasına göre Er Ali Çevik, 1989 yılında Sivas 48. Piyade Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği ‘Meningekoksemi, Septik Şok’ sonucunda hayatını kaybetti. Çevik Ailesi, oğullarının vazife malulü sayılarak aylık bağlanmasını talep etti.



Talebin reddedilmesi üzerine Çevik Ailesi, Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme de askerin vazife malulü sayılarak ailesine maaş bağlanmasına karar verdi. Çevik Ailesi bu karardan sonra, oğulları için kendilerine 2330 sayılı Kanun (Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun) uyarınca nakdi tazminat ödenmesi talebiyle Milli Savunma Bakanlığı’na başvurdu.



Bakanlığın başvuruyu reddetmesi üzerine baba Fevzi Çevik avukatı İsmail Kılıç aracılığıyla Ankara 10. İdare Mahkemesi’ne, bakanlığın ret kararının iptali ve nakdi tazminat ödenmesi talebiyle dava açtı. İdare Mahkemesi de emsal bir karara imza atarak, terörle mücadele faaliyeti sırasında hayatını kaybetmemiş olsa dahi Er Ali Çevik’in ailesine nakdi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda, “Davacının oğlunun ölüm olayının, caydırıcı bir unsur olarak barışta güven ve asayişinin sağlanması amacıyla askerlik görevinin ifası sırasında gerçekleşmesi...” ifadesi yer aldı.



Avukat İsmail Kılıç Hürriyet’e, “Karar bu yönüyle, görev şehitlerimiz açısından emsal bir karardır” dedi.



