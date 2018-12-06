Asitli cinayeti belgesel yapacak
Suudi Arabistan’dan gelen ve Veliaht Prens Selman’ın adamlarından oluşan bir ekip tarafından öldürülen, cesedine hâlâ ulaşılamadığı için asitle yok edildiği öne sürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti belgesel oluyor. Belgeselin altına imza atacak olan kişi ise ABD’li aktör Sean Penn. Ünlü aktör, Kaşıkçı’nın ortadan kaldırıldığı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun önüne giderek görüntü aldı.
SUUDİ Arabistan Krallığı’nın veliahtı Prens Muhammed bin Selman’ı eleştirdiği için hedefe konulan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkamadı. Cinayetten bir gün önce Suudi Arabistan’dan İstanbul’a gelen ekip, cinayetten kısa süre sonra Türkiye’den ayrıldı. Uzun uğraşlar ve müzakereler sonucunda 17 gün sonra başkonsolosluğa girildi ancak cinayete dair hiçbir ize rastlanmadı. Kaşıkçı’nın cesedine ulaşılamaması ve elde edilen bulgular cesedin asitle ortadan kaldırıldığı değerlendirmelerine yol açtı. Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği anlara dair ses kayıtları ortaya çıkınca önce “Kaşıkçı konsolosluktan ayrıldı” açıklaması yapan Suudi yönetimi, daha sonra “Kaşıkçı, çıkan arbedede öldürüldü” diyerek cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Hollywood film senaryolarını aratmayan bu cinayet, yine Hollywood’un ünlü aktörü Sean Penn tarafından belgesel yapılacak.
İLK ÇEKİM KONSOLOSLUKTA
İki Oscar ödüllü aktör, önceki gün İstanbul’a geldi. Bazı temaslarının ardından da dün cinayet mahalline yani Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gitti. Penn’e, korumaların da aralarında bulunduğu 10 kişilik bir ekip eşlik etti. Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek burada da görüntü aldı. Penn’in Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’le de görüşme yapacağı öğrenildi. Cengiz’le görüşmesinin ardından Amerika’ya dönecek olan Penn, ay sonunda yeniden İstanbul’a gelerek çekimlere devam edecek.
ÇEKİM ÖNCESİ FİKİR ALIŞVERİŞİ
SUUDİ gazeteci Kaşıkçı cinayetinin belgeselini çekmek için İstanbul’a gelen ünlü aktör Sean Penn, önceki gün ilk olarak Ulus’taki Sunset restoranda yönetmen Ali Bilgin’le bir araya geldi. Usta oyuncu, Bilgin’le belgesel hakkında fikir alışverişinde bulundu. Aynı gece mekânda olan Selçuk Yöntem de Penn’le ayaküstü sohbet etme fırsatı yakaladı. Yöntem’in fotoğraf isteğini de kırmayan Penn, İstanbul’a daha sık gelmeyi arzuladığını söyledi.
UYUŞTURUCU BARONUYLA RÖPORTAJ YAPMIŞTI
ÜNLÜ aktör Sean Penn, daha önce de ‘Rolling Stone’ dergisi için Meksikalı uyuşturucu baronu ‘El Chapo’ (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman Loera’yla yaptığı röportajla gündeme gelmişti. Uyuşturucuyla mücadeleye hizmet etmesi beklenen röportajın tam tersi bir etki yarattığı eleştirilmişti. Ancak El Chapo yayından hemen sonra yakalanmış, Sean Penn de maksadını aştığı için özür dilemişti.
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