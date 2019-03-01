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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Asılsız iddialara Kanal D'den açıklama

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Asılsız iddialara Kanal D'den açıklama

Kanal D, dün akşam yayınlanan Seçim Özel programının ardından paylaşılan bazı asılsız iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kanal D'den yapılan açıklama şöyle:

Kanal D’den tüm kamuoyuna;

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın Kanal D’de ‘Seçim Özel’ programına katıldığı yayınla ilgili bazı çevrelerce asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Yayın sırasında arka planda yer alan Fransız sanatçı Laurence Jenkell'in şeker şeklinde üzerinde Türk bayrağı bulunan sanat eseriyle bayrağımıza saygısızlık yapıldığı iddia edilmiştir.

Haksız bir tartışmaya konu edilmeye çalışılan eser sanatçının şeker paketlerini ülke bayraklarından oluşturduğu serisindendir. Sanatçının ülke bayraklı eserleri G20 Zirvesi başta olmak üzere pek çok alanda sergilenmiştir. Sanatçı Jenkell’in Türk bayraklı bonbon şekeri heykeli ise geçtiğimiz mayıs ayından bu yana Demirören Medya Center’da sergilenmektedir.

Kanal D markası başta olmak üzere bu eser üzerinden Demirören Medya Grubu’na yapılan haksız ve çirkin iddiaları kınıyoruz. Medya grubumuz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağına sahip çıkacak; bayrağımıza saygısızlık yapanların karşısında olacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla

Asılsız iddialara Kanal Dden açıklama

Asılsız iddialara Kanal Dden açıklama

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