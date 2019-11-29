Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak?
Çalışma hayatının içinde yer alan yüz binlerce çalışan, asgari ücretin 2020 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. 2019'un son günlerinin yaklaşmasıyla araştırmalarını yoğunlaştıran çalışanlar, asgari ücretinin ne kadar olacağının yanı sıra, zamlı maaşların ne zaman belli olacağını da sorguluyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak?
2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni asgari ücrete yönelik çalışmalar aralık ayında başlayacak ve çalışmaların tamamlanmasıyla zamlı maaş miktarı vatandaşlara ilan edilecek. İşte, 2020 asgari ücret zammı hakkında ayrıntılar...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.
İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.
Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.
NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Hürriyet Gazetesi yazar Noyan Doğan, konuya ilişkin gazetedeki yazısında şöyle yazdı;
"Şimdi, 2020 için bir asgari ücret tahmini yapalım. Birincisi, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12, gelecek yıl için beklenti ise yüzde 8.5. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlara 2020’nin ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında da yüzde 4 olmak üzere gelecek yıl için toplam yüzde 8 zam yapılacak. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak.
Kamu işçilerine de yapılan son toplu sözleşme ile gelecek yıl ilk yarıda yüzde 3, ikinci yarıda yüzde 3 olmak üzere toplam yüzde 6 zam verilecek, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda bana göre 2020’de asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 15’ler civarında olacaktır. Belki bu oranın yüzde 18’e kadar çıkma ihtimali de var. Bu da 2020’de asgari ücret brüt 3 bin lira olacak anlamına geliyor."
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