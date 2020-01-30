MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAsansör boşluğuna düşen tütün eksperi ağır yaralandı
GeriGündem Asansör boşluğuna düşen tütün eksperi ağır yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ÇAKMAK (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

Asansör boşluğuna düşen tütün eksperi ağır yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asansör boşluğuna düşen tütün eksperi ağır yaralandı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen tütün eksperi Turgut Coşkun (59) ağır yaralandı.

İzmir'den işi gereği Manisa'nın Selendi ilçesine gelen Turgut Coşkun, saat 13.30 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı inşaatın birinci katından asansör boşluğuna düştü.

Acı içinde feryat eden Coşkun'un yardımına çevredekiler koşarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılan Coşkun, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Coşkun, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Coşkun'un inşaatın içinden arka sokağa geçmek istediği, bu sırada dengesini kaybedip, asansör boşluğuna düştüğü tahmin ediliken, polis soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle