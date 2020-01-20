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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
Haber Giriş: 20.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Sultanbeyli'de aşağılık provokasyon!

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr

SULTANBEYLİ Pir Sultan Abdal Cemevi’ne önceki gece gelen kimliği belirsiz kişiler, yönetim odası ve kafeteryanın bulunduğu binanın arka kısmındaki tuvalet kapısının camını kırarak içeriye girdi.

Yönetim odasını dağıtarak evrakları karıştıran kişiler daha sonra kafeteryada bulunan bağış kumbarasını kırarak içindeki parayı aldı. Kafeteryanın camına ‘ölüm’, yere ise bir çarpı işareti ve ‘bitmedi’ yazan şüpheliler, daha sonra girdikleri yerden çıkarak kayıplara karıştı.

Sultanbeylide aşağılık provokasyon

Sabah cemevine gelen yöneticiler, polise haber verdi. Cemevi yöneticilerince yapılan açıklamada, “Biz biliyoruz ki, ülkemizde ne inançlar, ne de halklar arasında bir sorun ya da gerginlik yoktur. Bu alçak saldırıyı yapanlara bir kere daha sesleniyoruz; İbadethanemize her ne amaçla olursa olsun yapılan bu saldırıları unutmayacağız” denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Abdal Cemevi’ne düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz” dedi.

 

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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