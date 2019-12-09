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Murat YILMAZ/ANKARA
09.12.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı! Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gerginlik

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
'Artist' sözü ortalığı karıştırdı! Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gerginlik

Aralık ayı toplantısının ilk oturumunu gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde AK Parti grubu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında gerginlik yaşandı.

ASKİ’nin 350 milyonluk borçlanma talebi görüşülürken söz alan AK Parti Meclis Üyesi Bekir Yıldız, 1994 yılında Refah Partisi olarak kazandıkları belediyede CHP’nin sayıca üstün olduğunu hatırlattı. Yıldız’ın “6-7 ay Ulus’taki taş binada savaş yaptık” demesinin üzerine oturumu yöneten ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yıldız’a “İyi mi oldu başkan? Kötüydü değil mi? Niye aynısını yapıyorsunuz?” yanıtını verdi.

CHP ve İYİ Partili üyelerin Yavaş’ı alkışlaması üzerine Bekir Yıldız, “Sayın Başkan bizim işimiz artistlik değil” dedi. Yıldız’ın “artist” sözü üzerine Meclis’te gerginlik yaşandı.

Artist sözü ortalığı karıştırdı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gerginlik

Yavaş, Yıldız’dan sözünü geri almasını isteyerek mikrofonu kapatarak oturuma ara verdi. Yavaş’ın Meclis’ten ayrılırken AK Parti ve CHP’liler arasında sert tartışmalar yaşandı.

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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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