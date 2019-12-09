'Artist' sözü ortalığı karıştırdı! Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gerginlik

ASKİ’nin 350 milyonluk borçlanma talebi görüşülürken söz alan AK Parti Meclis Üyesi Bekir Yıldız, 1994 yılında Refah Partisi olarak kazandıkları belediyede CHP’nin sayıca üstün olduğunu hatırlattı. Yıldız’ın “6-7 ay Ulus’taki taş binada savaş yaptık” demesinin üzerine oturumu yöneten ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yıldız’a “İyi mi oldu başkan? Kötüydü değil mi? Niye aynısını yapıyorsunuz?” yanıtını verdi.

CHP ve İYİ Partili üyelerin Yavaş’ı alkışlaması üzerine Bekir Yıldız, “Sayın Başkan bizim işimiz artistlik değil” dedi. Yıldız’ın “artist” sözü üzerine Meclis’te gerginlik yaşandı.

Yavaş, Yıldız’dan sözünü geri almasını isteyerek mikrofonu kapatarak oturuma ara verdi. Yavaş’ın Meclis’ten ayrılırken AK Parti ve CHP’liler arasında sert tartışmalar yaşandı.