‘Artık karar verilsin’
İstanbul Okmeydanı’nda Gezi Parkı eylemlerine 16 Haziran 2013’te yapılan polis müdahalesinde başına isabet eden gaz bombası fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın (15) davasına dün İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruşmaya Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan katılırken, tutuksuz yargılanan sanık polis F.D. ise görev yaptığı Van’dan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Mahkeme başkanı, duruşmanın başında, kusur oranını tespit etmek amacıyla İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı’ndan istenen raporun henüz gelmediğini söyledi. Duruşmada söz alan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan şunları söyledi: “Bir türlü sonuçlanmayan bir duruşma var. Burada öldürülen bir çocuk var. Önce çocukları karşı karşıya getiriyorlardı şimdi anneleri karşı karşıya getiriyorlar. Onlar anne de biz değil miyiz? Benim çocuğum 15 yaşındaydı. Bu kaçıncı duruşma. Artık ceza verilmesini istiyorum.” Elvan Ailesi’nin avukatları yeni raporun beklenmesine gerek olmadığını belirterek davanın karara bağlanmasını isterken, sanık polisin avukatları ise bilirkişi raporunun beklenmesini talep ettiler. Mahkeme heyeti, İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı’ndan alınacak raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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