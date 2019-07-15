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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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UĞUR ERGAN - ANKARA
15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Art arda 3 uçak daha sıra füzelerde

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Art arda 3 uçak daha sıra füzelerde

RUSYA’dan satın alınan S-400 Hava Savunma Füze Sistemi parçalarının Türkiye’ye intikali devam etti. S-400 parçaları dün de üç uçakla Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Üssü’ne getirildi. Böylece cuma gününden bu yana üç günde S-400 parçaları için toplam 7 uçak Rusya-Türkiye arasında seyrüsefer yapmış oldu. Milli Savunma Bakanlığı da resmi Twitter hesabından her uçağın inişini kısa açıklamalarla duyurdu.

ANTONOV’LA BAŞLADI

Üçüncü günde de ilk günkü gibi Rusya’dan kalkan iki Antonov 124-100 ve bir İlyuşin 76 tipi dev kargo uçakları, Mürted’e S-400 parçalarını taşıdı. Uçakların inişi dün saat 08.00 ile 12.30 arasında gerçekleşti. Mürted’e ilk teker koyan Antonov oldu. Ardından İlyuşin ve son olarak da yine Antonov iniş yaptı.

TÜRK VE RUS UZMANLAR

Bu uçaklar da S-400’ün birinci ve ikinci sistemlerine ait komuta kontrol, radar tespit sistemi, angajman radarı ve füze rampaları ile füzelerin fırlatılacağı tüplerin parçaları ile bunların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bazı elektronik düzenekleri getirdi. Özel vinçler ve ağır tonajlı TIR’larla taşınan parçalar Mürted’de hazırlanmış hangarlara yerleştirildi. Parçaların indirilişinde ve hangarlara yerleştirilmesinde Türk ve Rus uzmanlar da hazır bulundu. Sistemin en hassas parçaları olan füzelerin ise deniz yoluyla Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

Art arda 3 uçak daha sıra füzelerde

MÜRTED’DE YOĞUN GÜVENLİK

Her uçağın Mürted’de kalışı iki saatten biraz fazla sürdü. Uçaklar yüklerini boşalttıktan sonra Rusya’ya döndü. Planlama, yükü getiren ilk uçağın kalkışından kısa bir süre sonra havadaki diğer uçak teker koyacak şekilde yapıldı. Rusya’dan yapılan sevkıyat nedeniyle dün de Mürted ve civarında yoğun güvenlik önlemleri sürdü. Her iki sistemin bileşenlerinin bir araya getirilip aktif hale getirilmesinin sonbahar aylarını bulacağı belirtiliyor.

RUSYA’DAN ‘İŞBİRLİĞİNE DEVAM’ MESAJI

RUSYA Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky Rus RT TV Channel’a verdiği röportajda, Türkiye’ye kurulmaya başlanan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk hamle olduğunu belirtti. Slutsky, “Rusya’dan çıkan S-400 ve daha üst düzey silah sistemleri bölgede görülmeye devam edecek. Yakından işbirliğine devam edeceğiz çünkü bu tür işbirliklerinin hacmi oldukça yüksek. Her açıdan bu işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. (DHA)

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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