Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay kimdir?
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, köpek saldırısına uğradı. Altay, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Kars Arpaçay Belediye Başkanı olmuştu. Peki, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay kimdir?
Erçetin Altay, 2 Mart 1964 tarihinde Arpaçay'da doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Arpaçay'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Fakültesi mezun oldu. 2002 yılında Ak Parti Arpaçay Kurucu Üyesi'dir. 2014 yılında Arpaçay ilçesinden Ak Parti Belediye Başkanı seçildi. Arpaçay Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan Altay, evli ve 5 çocuk babasıdır.
Erçetin Altay, 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Kars Arpaçay Belediye Başkanı oldu.
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