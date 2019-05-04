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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan ERGÜN / DHA
04.05.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu isyanı

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Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun altında kalan 73 yaşındaki Selahattin Ergün hayatını kaybetti. Her gün çok sayıda hafriyat kamyonunun geçtiği Tayakadın Mahallesi sakinleri kazanın ardından yolu trafiğe kapattı, kazaya karışan hafriyat kamyonunu taşladı.

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  • Arnavutköyde hafriyat kamyonu isyanı
  • Arnavutköyde hafriyat kamyonu isyanı
  • Arnavutköyde hafriyat kamyonu isyanı
  • Arnavutköyde hafriyat kamyonu isyanı
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Olay Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Camiden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Selahattin Ergün, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Ergün, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. . Kazaya karışan kamyon şoförü ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza sonrası olay yerinde toplanan Tayakadın Mahallesi sakinleri kazaya karışan hafriyat kamyonunun camlarını taşladı. Jandarmanın güçlükle sakinleştirdiği vatandaşlar daha sonra yolu trafiğe kapatarak hafriyat kamyonlarının geçişine izin vermedi.

Tayakadın sakinleri her gün yüzlerce hafriyat kamyonunun mahallelerinden geçtiğini belirtti. Mahalle sakinlerinden bir kişi, "İlle de bir canımızın mı hayatını kaybetmesi gerekiyordu. Defalarca dile getirdik. Bu araçların köy içinde geçmesi sıkıntı olacak. Çocuklarımız ve yaşlılarımız karşıdan karşıya geçemiyorlar. Vızır vızır geçen kamyonlar tehlike arz ediyor" dedi.

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