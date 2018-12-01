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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.12.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

Arnavutköy Belediyesi memur alımı başvurusu pazartesi günü başlıyor!

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Arnavutköy Belediyesi memur alımı başvurusu pazartesi günü başlıyor!

Arnavutköy Belediyesi, bünyesine yapacağı 40 zabıta memuru alımı için müracaatları kabul etmeye başlıyor. En az 60 puan alan vatandaşların başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği süreçte, erkeklerde 1.67, kadınlarda ise 1.60 boy şartı aranan kriterler arasında yer alacak. Peki, Arnavutköy Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?

Arnavutköy Belediyesi'nin bünyesini yapacağı 40 zabıta memuru alımı için başvuru süreci pazartesi günü başlıyor ve cuma günü sona eriyor. 30 yaşını doldurmayan ve boy kriterini karşılayan herkesin başvuruda bulunabileceği Arnavutköy Belediyesi memur alımı sürecinde, KPSS puanı da önem arz edecek. Peki, başvuru süreci nasıl tamamlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIYOR?

Müracatta bulunmak isteyen adayların, aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 40 ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu Seçme Sınavına girmiş ve en az 60 puan almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır

BAŞVURU ESNASINDA HANGİ BELGELER TALEP EDİLİYOR?

Başvuru Formu Kurumun internet sitesinden (www.arnavutkoy.bel.tr) temin edilecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ve kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (erkek adaylar için)

En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

4 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

 

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