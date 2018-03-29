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    Arnavut Met'e büyük darbe!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    29.03.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul Narkotik Polisi’nin düzenlediği baskınla yakalanan ‘Arnavut Met’ lakaplı uyuşturucu baronu Met Kanani yapılanmasına yönelik Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci dalga operasyon düzenlendi. Baskında, Emniyette sorgusu süren çete üyesi Tuncay A.'nın bir depoda ürettiği hint kenevirleri ele geçti. 

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta, "Arnavut Met" lakaplı Met Kanani çetesine, Muğla ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Arnavutluk'tan Türkiye'ye uyuşturucu Skunk getiren çete üyesi 6 şüpheli ve Kanani yakalandı. Milas'taki bir depoda yapılan aramalarda 1 ton 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

    O operasyonun İstanbul ayağında, Ümraniye'deki Çamlıca gidenlerinde gözaltına alınan Tuncay A.'nın otomobilinde de 24 kilo Skunk ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, ekipler çete üyelerinden Tuncay A.'nın Ümraniye’de kullandığı bir depoya baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada uyuşturucu yetiştirilen sera buldu. Özel düzenekler kullanılarak, ısıtılan, havalandırılan ve ışıklandırılan depodaki serada 218 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda Yusuf M’de yakalandı.

    Met Kanani’nin adamları geçtiğimiz Kasım ayında Ege Denizinde Yunan Polisi ile çatışmıştı. Helikopter destekli operasyonda kaçan şüpheliler yakıtları bitince teslim olmuştu.O operasyonda 1 ton 300 kilo skunk ele geçirilmişti. Ancak Met Kanani yakanamamıştı. Arnavutluk Polisi'nin de peşinde olduğu Kanani, İstanbul Polisi'nce yakalanmadan, uyuşturucu dolu teknenin Bodrum’a gelişini beklerken görüntülenmişti.

    Etiketler: gündem
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